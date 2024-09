- Nagelsmann está determinado a substituir Gündoğan no seu papel.

Julian Nagelsmann nomeou Joshua Kimmich como o novo capitão da seleção alemã de futebol. O jogador de 29 anos do Bayern de Munique assume a função de Ilkay Gundogan, como previsto, e liderará a equipe da Associação Alemã de Futebol (DFB) rumo à Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. Gundogan anunciou sua aposentadoria do futebol internacional após a Eurocopa em casa.

Nagelsmann também anunciou Antonio Rudiger e Kai Havertz como capitães alternativos de Kimmich. Em uma reunião da equipe da DFB em Herzogenaurach, Nagelsmann declarou: "O capitão é o representante da equipe, expressando a voz coletiva".

"Josh estava entre os três capitães durante a Euro, então foi uma escolha natural quando outros não estavam disponíveis", acrescentou o treinador nacional.

"Josh é aquele que sempre dá o seu melhor, às vezes demais, aquele que sempre quer vencer", elogiou Nagelsmann o capitão nomeado.

Início da Capitania de Kimmich

Kimmich usará a braçadeira de capitão pela primeira vez no jogo de abertura da Liga das Nações contra a Hungria em Duesseldorf neste sábado (20:45 CET). Ao contrário do Bayern de Munique, Kimmich deve manter sua posição como lateral direito na seleção nacional, em vez de retornar ao meio-campo. Nagelsmann destacou: "Kimmich estabeleceu o padrão como lateral direito na Euro".

Tornar-se líder da equipe é uma honra prestigiada para Kimmich em sua carreira prolongada na DFB. Kimmich fez sua estreia na seleção nacional em um jogo de preparação para a Euro contra a Eslováquia em maio de 2016, com uma derrota por 1 a 3. Ele também fez parte da equipe no torneio seguinte na França.

Muitos Desafios para Joshua Kimmich

Desde que venceu a Copa das Confederações com uma equipe jovem na Rússia em 2017, a jornada de Kimmich foi uma mistura de altos e baixos. Eliminações precoces nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, decepções na Euro 2021 - os revezes da equipe alemã foram frequentemente associados ao nome de Kimmich. No entanto, a Euro em casa marcou uma virada. Kimmich assumiu seu papel de liderança, tendo usado a braçadeira da DFB várias vezes no passado, como substituto de Manuel Neuer.

A promoção é merecida. Kimmich lidera a equipe de Nagelsmann com 91 partidas pela seleção. Ele pode ingressar no clube dos 100 jogos na próxima verão. Logo atrás dele estão Rudiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), que assumirá a função de goleiro titular de Manuel Neuer. O goleiro, junto com Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, forma o novo conselho da equipe.

Nota do editor: Uma versão inicial do artigo afirmou incorretamente que Kimmich sucederia Manuel Neuer como capitão da DFB. Pedimos desculpas por qualquer confusão causada.

