- Nagelsmann está determinado a fazer de Kimmich o seu herdeiro escolhido.

Joshua Kimmich foi nomeado o novo líder da seleção alemã de futebol, como anunciado por Julian Nagelsmann. Com 29 anos, o morador de Munique assume o cargo de Ilkay Gündogan, que decidiu pendurar as chuteiras após o torneio europeu em casa. Kimmich é esperado para liderar a equipe do DFB rumo à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Gündogan decidiu abandonar a seleção após os Jogos Europeus em casa. Nagelsmann designou Antonio Rudiger e Kai Havertz como vice-capitães de Kimmich.

Durante uma reunião da seleção nacional em Herzogenaurach, Nagelsmann afirmou: "O capitão representa a equipe e fala em seu nome. Procuramos pessoas com uma forte ligação à equipe". Nagelsmann explicou ainda: "Dado que Josh foi um dos três capitães durante os Jogos Europeus, era natural que fosse o favorito quando os outros não estavam disponíveis". Kimmich é descrito como "um daqueles que dão o máximo de si, às vezes até ao limite, sempre em busca da vitória".

Novo rosto para a capitania do DFB

Kimmich usará a braçadeira de capitão pela primeira vez no jogo de abertura da Liga das Nações no próximo sábado (20:45 CET / ZDF) contra a Hungria. Ao contrário de sua passagem pelo FC Bayern Munich, ele continuará a jogar como lateral direito, não mudando para o meio-campo: "Josh estabeleceu um padrão muito alto como lateral direito durante os Jogos Europeus", disse Nagelsmann.

Ser nomeado líder da equipe é um reconhecimento significativo para Kimmich em sua carreira no DFB. Ele estreou na seleção nacional em um jogo de preparação para o Euro 2016 contra a Eslováquia (1-3). Também fez parte do torneio seguinte na França.

Reveses para Joshua Kimmich

Após vencer a Copa das Confederações com uma promissora equipe jovem na Rússia em 2017, o caminho parecia promissor para mais vitórias importantes. No entanto, a sorte de Kimmich nos torneios não foi das melhores. Saídas prematuras nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, e uma decepção no Euro 2021 - as dificuldades da seleção alemã estavam intimamente ligadas ao nome de Kimmich. O sucesso do Euro em casa, com apresentações impressionantes, alto moral e, finalmente, uma eliminação infeliz nas quartas de final contra a Espanha neste verão, pode marcar uma virada. Kimmich já havia demonstrado seu potencial de liderança várias vezes, por exemplo, como vice de Manuel Neuer.

A promoção é merecida. Com 91 partidas pela seleção, Kimmich lidera a atual equipe de Nagelsmann. Ele pode entrar para o clube dos 100 no verão seguinte. Logo atrás de Kimmich na equipe estão Rudiger (74), Havertz (51) e Marc-André ter Stegen (40), que deve assumir a posição de goleiro número um de Manuel Neuer. Neuer, junto com Jonathan Tah, Pascal Groß e Niclas Füllkrug, faz parte do novo conselho da equipe.

A promoção de Kimmich à capitania é um testemunho de suas habilidades de liderança, demonstradas mesmo como vice de Manuel Neuer. Sob sua liderança, a seleção nacional busca manter seu alto moral e se esforçar rumo à Copa do Mundo de 2026, com a seleção alemã dependendo heavily of him.

