Nadal vence Thiem e bate o recorde do 12º Open de França

Quando Nadal derrotou o cansado Dominic Thiem por 6-3 5-7 6-1 6-1 no court que lhe pertence desde a adolescência, o espanhol tornou-se o primeiro jogador a vencer o mesmo Grand Slam 12 vezes. Ficou um passo à frente da marca de Margaret Court no Open da Austrália, que igualou há um ano, ao vencer o mesmo Thiem em Paris.

Por isso, a expressão "Rei do Barro" já não faz justiça ao agora 18 vezes campeão de Grand Slam.

A sua equipa de futebol favorita, o Real Madrid, opta por "Galácticos" para descrever os jogadores que compram frequentemente e que parecem ser de outro mundo.

O jogador de 33 anos é de outro planeta do ténis no saibro.

Um Nadal genuíno comentou durante a quinzena que sentia que alguém iria aparecer um dia e ultrapassar o seu número de troféus aqui.

Isso parece inconcebível. É uma mestria inigualável para qualquer tenista, em qualquer superfície e em qualquer época.

"Ganhar um Grand Slam não é fácil. Ganhar 12 títulos franceses é inacreditável", tweetou Rod Laver, que entregou a Nadal a Coupe des Mousquetaires. Laver conseguiu o Grand Slam do ano civil duas vezes.

Nadal melhorou para 93-2 no Open de França e nunca perdeu uma final. Nem sequer foi levado a cinco sets.

Thiem e os outros jogadores devem ter-se sentido animados quando Nadal - que vinha de outra lesão no joelho - começou mal a época no saibro, segundo os seus padrões.

Ele admitiu ter feito um sério exame de consciência no Open de Barcelona, em abril, depois de ter estado, atipicamente, negativo em court na vitória da primeira ronda.

"Depois da primeira ronda em Barcelona, consegui ficar sozinho durante algumas horas num quarto e pensar no que se estava a passar, no que tinha de fazer", disse. "E (havia) algumas questões que eu tinha de decidir, não? Uma possibilidade era parar por uns tempos e recuperar o meu corpo.

"E a outra era mudar drasticamente a minha atitude e a minha mentalidade para jogar nas próximas semanas."

Escolheu a segunda opção e derrotou Novak Djokovic na final de Roma, no mês passado, o que lhe deu um impulso considerável. Roland Garros foi o grande ponto de exclamação.

A dois de Federer

Pela primeira vez, Nadal ficou a dois Grand Slams de Roger Federer, o homem que ele superou com facilidade na semifinal de sexta-feira.

Se o suíço de 37 anos não ganhar outro Grand Slam, Nadal pode chegar a 20 apenas acumulando mais vitórias em Roland Garros. Mas, como já disse antes, ele não está obcecado em igualar Federer.

"Não estou muito preocupado com essas coisas, não?" disse Nadal.

"Não se pode estar sempre frustrado porque o vizinho tem uma casa maior do que a nossa, uma televisão maior ou um jardim melhor. Não é assim que eu vejo a vida."

Pela terceira época consecutiva, o infeliz Thiem perdeu para Nadal no Open de França depois de o ter derrotado no aquecimento.

Assim, ele sabe em primeira mão a diferença entre tentar superar Nadal em três sets e em cinco.

O facto de Thiem ter conseguido tornar as coisas competitivas é um mérito seu - três dos quatro sets foram renhidos, independentemente dos resultados dos dois últimos sets.

Thiem acabou o torneio a jogar quatro dias seguidos graças à chuva, o que foi uma grande desvantagem para a metade inferior do sorteio.

Quem sabe o que teria acontecido se ele tivesse tido o habitual dia de folga entre a semifinal e a final.

O treinador de Thiem, Nicolas Massu, pediu aos organizadores que adiassem a final para segunda-feira, de modo a nivelar o campo de jogo, mas foi-lhe dito que "não havia hipótese".

De facto, sábado foi o dia perfeito para Nadal. Thiem lutou durante três horas intensas contra o número 1 do mundo, Djokovic, na conclusão da sua semifinal afetada pelo tempo - e venceu.

É inquestionável que ele teria preferido Thiem a Djokovic, um dos dois jogadores que fizeram Nadal perder o Aberto da França e o adversário mais difícil de todos os tempos do canhoto.

Grande esforço de Thiem

E sobretudo um Thiem enfraquecido.

Thiem, muito apreciado entre os seus pares, nunca é de dar desculpas, mas admitiu sentir os efeitos do jogo de sábado.

"Foi uma final de Grand Slam, por isso não me senti cansado no jogo", disse. "Mas, ao mesmo tempo, um jogo como o de ontem, ganhar ao Novak durante dois dias com todas as interrupções, deixa marcas no corpo e também na mente. Isso é 100%."

Thiem - que levou Nadal a uma epopéia de cinco sets no ano passado no US Open - disse que a adrenalina no sábado ajudaria em seus esforços para lutar contra o mestre da rotação.

Não se tratava apenas de conversa de luta.

Thiem possui uma combinação brilhante de ritmo e potência e, mais do que uma vez, no início do jogo, sob um sol intermitente, Thiem perseguiu as bolas e ofereceu lobs defensivos para neutralizar o maiorquino.

O seu desempenho no primeiro set não deu qualquer indício da luta com Djokovic.

Thiem perdeu por um break inicial na final de 2018, mas nesta ocasião, o jogador de 25 anos quebrou primeiro para 3-2, cortesia do seu potente forehand.

O que não estava no guião era ser quebrado no jogo seguinte.

Foram dois jogos que mudaram o ímpeto, mas um ainda mais importante estava para vir.

Num jogo prolongado de 10 minutos, Nadal salvou um break point para segurar o 4-3.

A cambalear, Thiem desistiu do serviço, o jogo foi marcado por Nadal a perseguir um excelente drop shot de Thiem e depois a responder com o seu próprio drop shot vencedor.

Chave do primeiro set

Nadal estava a 84-0 no Open de França quando venceu o primeiro set, o que significava grandes problemas para Thiem.

Os adeptos presentes na Philippe Chatrier cantaram alternadamente "Rafa, Rafa" e "Dominic, Dominic", e foram recompensados com mais um set brilhante.

Sem se deixar abater por ter perdido um primeiro set de 55 minutos, o nível de Thiem não diminuiu.

Os dois homens aguentaram confortavelmente sem um break point à vista até Thiem conseguir dois no 12º jogo.

E quando Nadal enviou um backhand longo, conquistou o seu primeiro set nos seus quatro duelos em Roland Garros.

Será que ele conseguiria manter o ritmo? E mais, será que Nadal iria reagir?

A resposta veio rapidamente.

Depois de uma longa pausa para ir à casa de banho, Nadal ganhou os primeiros 11 pontos e conseguiu uma vantagem de duplo break com um passe de forehand reflexo.

Os espectadores adoraram e Nadal também, que fez vários gestos com o punho.

"Depois dos dois primeiros sets, baixei um pouco o meu nível" e depois Nadal "pisou-me", admitiu Thiem.

Nadal estava agora a rolar, orquestrando um impressionante voleio de backhand que mereceu um polegar para cima do austríaco. Ganhou 23 dos 27 pontos de rede, muitas vezes aproximando-se por trás de potentes golpes de terra.

"Quase toda a gente lhe dirá que ele é um dos melhores voleibolistas do nosso jogo", disse Thiem, antes de acrescentar em tom de brincadeira "porque a última vez que ele falhou um voleibol foi talvez há sete anos".

Terminou o terceiro jogo com 10 winners e dois erros não forçados.

Nesta altura, sentia-se que os esforços dos últimos dias estavam finalmente a chegar a Thiem, mas o quarto set não era uma formalidade.

Nadal salvou um break point no primeiro jogo com um winner de forehand caraterístico, quebrou e salvou mais dois break points para liderar por 3-0.

Um pensador

Para muitos, a potência e a resistência de Nadal são o que chama a atenção. Mas ele também é um pensador.

No primeiro break point, a 30-40, bateu um bom serviço para o backhand de Thiem e a devolução foi parar à rede. No segundo, mudou de direção e foi para o meio com velocidade para provocar um erro de forehand.

Nadal selou a final ao fim de três horas, quando outra devolução de Thiem foi longa.

Nadal afundou-se no saibro, de costas, antes de trocar um abraço com Thiem. Os dois partilham um respeito saudável.

Numa cidade repleta de boulangeries, Nadal tenta conquistar uma dúzia de títulos do Open de França em 2020.

