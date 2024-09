A Aldi-Sud está actualmente a ser objecto do procedimento de restituição Em uma disputa envolvendo promoções enganosas, o supermercado de descontos Aldi Süd sofreu um revés no mais alto tribunal europeu. Quando promovem descontos em panfletos, por exemplo, eles devem baseá-los no preço mais baixo dos últimos 30 dias, como