Na tentativa final, Hiltrop assegura a vitória com a última bala.

Três anos atrás, a atiradora de elite Hiltrop garantiu a medalha de ouro em Tóquio com um rifle de ar. Recentemente, ela voltou ao topo do pódio, mas desta vez trocou de equipamento. Enquanto isso, a atleta idosa da Alemanha teve mais dificuldades. Parece que seu cavalo não suportou a pressão.

O tiro decisivo selou sua sorte. A atiradora esportiva Natascha Hiltrop saiu vitoriosa, conquistando a primeira posição durante os Jogos Paralímpicos. Este é o terceiro medalha de ouro para a equipe da Alemanha na França. A mulher de 32 anos de Bonn conseguiu superar a Vadovicova da Eslováquia com o rifle de pequeno calibre. "Estou exausta, mas ainda incrivelmente alegre e aliviada", compartilhou Hiltrop. Ela conquistou a medalha de ouro três anos atrás em Tóquio, mas com um rifle de ar.

Enquanto estava na sexta posição após a qualificação, Hiltrop liderou por algum tempo durante a rodada final. No entanto, ela ficou para trás da Vadovicova. Depois, a Vadovicova cometeu um erro, permitindo que Hiltrop a ultrapassasse com seu último tiro. "O que aconteceu aqui hoje é simplesmente incrível", elogiou o treinador nacional Krenn.

Schmidberger mira segunda medalha no tênis de mesa

A atleta para-esportiva mais velha da Alemanha, Dresing, ficou perto de uma medalha no início dos eventos equestres. A mulher de 69 anos ficou em quarto lugar na classe II com Dooloop. Ela perdeu a medalha de bronze por uma pequena diferença de 0,311%. "Estou um pouco decepcionada, mas, por outro lado, estou orgulhosa de ainda poder fazer isso", disse Dresing. "Foi muito barulhento nas arquibancadas aqui, e meu cavalo não gostou na pista de prática. Ele sempre estava distraído, muito agitado e ansioso."

A equipe de basquete em cadeira de rodas está atrás de sua primeira medalha desde 1992. Eles venceram a Espanha por 57:49 (26:19) e jogarão nas semifinais na quinta-feira. "Brilhante. Defensivamente, entregamos um desempenho excepcional contra uma das melhores equipes ofensivas do mundo. Nós realmente os cansamos", elogiou o técnico Engel.

O jogador de tênis de mesa Schmidberger não é estranho a medalhas. Com uma vitória de 3-0 contra a França Merrien, o jogador paraplégico do Borussia Düsseldorf avançou para as semifinais e garantiu pelo menos uma medalha de bronze. "Continua na quinta-feira. Acho que sou difícil de vencer", disse o homem de 32 anos. Ele já conquistou a prata no duplo com Baus.

