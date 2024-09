Na Romênia, seis pessoas morreram devido a incidentes relacionados à água na região dos Cárpatos

14:29 Chuva Forte e Inundações na Romênia: Pelo Menos Seis Óbitos

Chuva forte e inundações intensas resultaram em pelo menos seis mortes na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões mais afetadas incluem Galati, Vaslui e Iași, no leste. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser evacuadas, e aproximadamente 6.000 casas rurais foram submersas. A maioria das vítimas são idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchente permanece em vigor até meio-dia. Várias aldeias isoladas foram severamente atingidas, obrigando os moradores a procurarem refúgio nos telhados para evitar serem arrastados. Bombeiros foram mobilizados em grande número para lidar com a situação.

11:59 Inundações na Saxônia: Nível do Rio Elba em Alturas Críticas

O nível do Rio Elba na Saxônia continua a subir. De acordo com o centro de controle de enchentes do estado, o nível em Dresden está em 5,62 metros pela manhã de segunda-feira. Espera-se que ultrapasse a marca de seis metros mais tarde no dia, o que acionaria o terceiro nível de alerta, o mais alto. Nesse nível, a inundação de áreas urbanas torna-se possível. O nível em Schöna, na fronteira com a República Checa, já atingiu esse estágio, com 6,13 metros. O Rio Neiße em Görlitz, na fronteira com a Polônia, também está no terceiro estágio de alerta, com 5,56 metros, pouco abaixo do estágio máximo, quatro. Uma seção da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o terceiro estágio é de 4,80 metros lá. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de crista.

11:33 Áustria: Duas Vítimas Fatais a Mais nas Inundações

De acordo com as autoridades austríacas, mais duas pessoas morreram devido às inundações. Um homem de 70 anos e outro de 80 anos morreram em suas casas em comunidades em Baixa Áustria. As águas das enchentes dentro de seus edifícios provaram ser fatais para ambos os homens. Mais cedo no dia, um bombeiro morreu enquanto tentava drenar um porão. Devido às chuvas prolongadas no leste da Áustria, foram implementadas precauções extraordinárias. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e muitas estradas estão intransitáveis devido às enchentes.

11:01 Alerta de Inundação para Wroclaw

Após tempestades intensas e inundações no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, está em alerta para a aproximação das águas das enchentes. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de inundação para a cidade no Rio Oder. As medidas incluem monitoramento constante dos diques, controle e proteção dos canais e fechamento dos cruzamentos dos diques, como declarado por Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada para atingir Wroclaw na quarta-feira. Previsões anteriores sugeriam que a cidade não enfrentaria inundações sérias, mas essas estimativas foram revistas. Embora a enchente não seja esperada para atingir a altura da enchente do Oder de 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a atual infraestrutura é significativamente melhor, com novos diques, bacias de retenção e poldres. Ele espera que as águas da enchente não ultrapassem as defesas da cidade.

10:35 Governador sobre a Situação das Inundações: "Continua Crítica"Apesar de uma pausa temporária na chuva durante a noite, a situação das inundações no leste da Áustria permanece altamente volátil. "Não acabou, ainda é crítico, ainda é dramático", diz a governadora de Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Na segunda-feira, até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados em algumas regiões. Uma preocupação significativa agora são as barragens. "Há um alto risco de falha das barragens", informam os oficiais. A vida pública está praticamente paralisada. Mais de 200 estradas em Baixa Áustria estão fechadas, mais de 1.800 edifícios foram evacuados, muitos estudantes e crianças de jardins de infância estão ficando em casa, confirm

09:49 República Checa: Vítima Fatal de Inundações - Individual Afogado no Rio KrasovkaA República Checa registrou sua primeira fatalidade nas inundações. As autoridades também relataram pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no pequeno rio Krasovka, na região de Morávia-Silésia, no leste do país, de acordo com o presidente da polícia, Martin Vondrasek, em entrevista à rádio. Entre os desaparecidos estão três pessoas que foram levadas pela corrente em um veículo perto de Jeseník, nas montanhas Hrubý Jeseník. Infelizmente, o veículo ainda não foi encontrado. As outras pessoas foram levadas pela corrente para vários córregos, incluindo o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso na fronteira Polônia-Czech também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, classificou como "inundações seculares" - inundações que ocorrem estatisticamente uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, outros países da UE também registraram vítimas de inundações (veja a entrada 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Görlitz: Mulher Envolvida em Acidente na Margem do Rio NeißeUma mulher que estava verificando o nível da água do rio Neiße em Görlitz perdeu o equilíbrio perto da borda do Parkhotel Merkur e caiu no rio. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, ela foi levada pela corrente por cerca de 700 metros antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmühle. Ela agora está recebendo tratamento em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações de Grande Escala nos Rios Elba e Oder na Alemanha OrientalA Agência de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos planejando enviar forças maiores para o Elba e Oder, conforme necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no programa "Morning Magazine" da ZDF. Voss enfatiza que os moradores das áreas afetadas devem se preparar com suprimentos essenciais. Voss destaca que a Alemanha teve sorte até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar esta semana. Durante o fim de semana, a THW tinha cerca de 140 funcionários em serviço na Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss alerta que esta é a quarta situação de inundação grave na Alemanha e que a preparação e o investimento em equipamentos são essenciais. "No final das contas, são despesas de adaptação ao clima", conclui Voss.

08:43 Polônia: Gabinete Discute Estado de DesastreAs graves inundações no sudoeste da Polônia levaram o primeiro-ministro Donald Tusk a convocar uma reunião do gabinete de emergência na manhã de segunda-feira. Ele redigiu um decreto declarando estado de desastre, que o gabinete deve ratificar. As chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, fizeram com que o Glatzer Neiße, um afluente do Oder, transbordasse. Durante a noite, a cidade de Nysa, na região de Opole, foi especialmente afetada, com água do rio invadindo o pronto-socorro do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. No total, 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Mais Chuva e Aumento do Nível de Água EsperadoA situação de emergência de enchentes na Baviera persiste em algumas áreas, com mais chuva prevista. A situação não melhorou significativamente desde ontem, de acordo com a polícia. Não foi dado nenhum sinal de alívio: o Serviço de Informações de Níveis de Água (HND) espera outra elevação do nível de água com a chuva que começou a semana. O HND espera que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentem novamente. A situação é esperada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) espera chuva contínua dos Alpes até a planície. Totais de chuva generalizados entre 40 e 70 litros por metro quadrado são possíveis, com até 90 litros em áreas localizadas.

07:32 República Checa: Sem Sinal de Alívio - Níveis de Rio Continuam a AumentarNa República Checa, onde as regiões inundadas e alagadas não têm sinal de alívio, não há sinal de trégua. A onda de enchentes no rio Morava atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde as ruas foram inundadas, de acordo com a agência de notícias CTK. As autoridades da cidade de 9.000 habitantes pedem aos moradores que não obstruam os serviços de emergência. "Esperamos uma nova elevação do nível de água do rio nas próximas horas", alerta o prefeito via mídia social.

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Devastadoras na PolôniaApós a quebra de uma barragem na Polônia, os moradores temem inundações destruidoras na região ao redor do Glatzer Neiße. Vídeos mostram a fúria das águas da enchente.

06:40 Inundações na Europa: Vítimas na Polônia e na RomêniaA Polônia e a República Checa enfrentam as consequências de "inundações seculares" e a situação em Baixa Áustria atingiu proporções críticas após chuvas excessivas. Várias pessoas morreram em diferentes países da UE devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações por Inundações na República ChecaAs chuvas intensas no fim de semana resultaram em graves inundações em cidades como Jeseník, nas montanhas Jeseníky, e Krnov, na fronteira Polônia-Czech. Em Jeseník, os serviços de emergência foram obrigados a resgatar várias pessoas de barco e helicóptero. Após a retirada das águas, havia preocupação com deslizamentos em vários locais.

17:49 Cruzeiros Presos no Navio em VienaDevido aos níveis elevados do Danúbio após chuva persistente, centenas de turistas a bordo de um navio de cruzeiro suíço estão presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes do "Thurgau Prestige" não podem deixar o navio, de acordo com a emissora germano-suíça SRF, citando a Thurgau Travel. O caminho para o cais está submerso devido às enchentes, impedindo sua partida. Simultaneamente, há relatos de que outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. A Thurgau Travel afirmou que as autoridades locais determinarão o momento adequado para os passageiros desembarcarem. De acordo com os passageiros, eles podem precisar ficar no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava originalmente programado para zarpar de Linz para Budapeste e retornar, mas agora está parado em Viena.

A tempestade "Anett", conhecida globalmente como "Boris", causou chuva incessante e enchentes na Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos oito mortes até agora.

17:59 Enchentes em Dresden: Os níveis do rio Elba continuam a subir na Saxônia. Na manhã de segunda-feira, o nível em Dresden estava em 5,62 metros, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado, o que pode representar uma ameaça à cidade.

17:33 Ajuda para Idosos em Dresden: Diante das águas que sobem, a maioria das vítimas em Dresden são idosas, incluindo duas mulheres de 96 e 86 anos. A ajuda e a proteção dessa população são de extrema importância neste momento.

