Na Premier League, o Cole Palmer do Chelsea cria um recorde notável ao marcar quatro gols antes do meio-campo.

Após um empate de Chelsea no 21º minuto, Palmer converteu um pênalti e um lance de falta impressionante nos 10 minutos seguintes, completando seu hat-trick. Ele marcou seu quarto gol pouco antes do intervalo, finalizando de primeira após passe de Sancho.

Quatro outros jogadores marcaram quatro gols em uma metade de jogo da Premier League, mas o jovem de 22 anos, Palmer, é o primeiro a realizar essa proeza na primeira metade.

Ele também teve algumas outras oportunidades durante esse tempo, acertando a trave com uma tentativa e marcando de posição irregular com outra. Mais tarde, no segundo tempo, Palmer teve a chance de marcar seu quinto, cara a cara com o goleiro do Brighton, mas seu chute saiu para fora.

Em uma entrevista ao Sky Sports após o jogo, Palmer comentou sobre sua conquista: "Os caras acabaram de me contar. Estou muito feliz com isso. Fiquei puto quando desperdicei aquela chance no segundo tempo, foi cedo, por volta do 55º ou 56º minuto, então eu deveria ter marcado."

Georginio Rutter colocou o Brighton na frente no Stamford Bridge quando o Chelsea não conseguiu limpar a bola, permitindo que o francês cabeceasse para dentro apesar da pressão do goleiro Robert Sánchez e do defensor Marc Cucurella.

No entanto, a brilhantismo de Palmer logo esfriou as esperanças do Brighton de construir sobre sua vantagem inicial.

Palmer abriu o placar ao se conectar com Nicolas Jackson, seguido por um pênalti após uma falta em Sancho. Palmer estava se aproximando de outro recorde, tendo o maior número de pênaltis marcados na Premier League sem errar, atualmente em 10, um a menos que o recorde de Yaya Touré.

Um lindo lance de falta de 25 metros coroou o hat-trick de Palmer. Em seguida, outro erro defensivo do Chelsea levou ao Brighton marcar, deixando o placar em 3 a 2. Carlos Barlebo aproveitou um passe errado de Sánchez e chutou para o gol.

O primeiro tempo frenético não havia acabado ainda, com Palmer marcando seu quarto gol com um finalização de primeira após passe de Sancho. No segundo tempo, o Chelsea teve mais chances de ampliar sua vantagem, com Jackson tendo um chute bloqueado na linha por Adam Webster, e Palmer perdendo a chance de igualar o recorde de mais gols em um jogo da Premier League ao chutar para fora logo depois.

O Chelsea agora venceu seus últimos quatro jogos em todas as competições, subindo para o quarto lugar na tabela do campeonato, a apenas um ponto do Manchester City e do Arsenal, e a dois do Liverpool.

O técnico Enzo Maresca elogiou o desempenho de Palmer: "Ele é um jogador especial, um cara simples, humilde. Ele não precisa contar às pessoas o quão bom é, porque é claro. Claro, marcar quatro gols é uma grande performance. Mas eu disse a Cole, ele marcou quatro, poderia ter marcado mais dois ou três, então é bom que ele continue com fome e ambição."

Os quatro gols de Palmer na primeira metade quebrarem o recorde de mais gols marcados em uma metade de jogo da Premier League por um jogador, superando as realizações anteriores no esporte. Durante o jogo, Palmer mostrou sua habilidade no futebol, marcando um gol de falta direta, uma técnica comum no esporte.

