Na perspectiva do treinador-chefe dos Miami Dolphins, Mike McDaniel, a saúde e o bem-estar do quarterback Tua Tagvailoa é de maior importância do que suas perspectivas de carreira no futebol.

Tua Tagovailoa sofreu uma lesão no terceiro quarto da derrota por 31-10 contra os Buffalo Bills na quinta-feira, após uma colisão de cabeça com o safety dos Bills, Damar Hamlin. No Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Tagovailoa, de 26 anos, ficou no chão antes de ser atendido pelos treinadores dos Dolphins. Apesar disso, ele conseguiu sair do campo sob seus próprios poderes e foi substituído pelo reserva Skylar Thompson.

McDaniel informou aos repórteres na sexta-feira que Tagovailoa estava dormindo quando tentou contatá-lo mais cedo no dia, e que o quarterback teria sua primeira reunião pós-incidente com especialistas médicos mais tarde naquele dia.

"É crucial que ele recupere sua saúde dia a dia", enfatizou McDaniel durante uma videoconferência. "A melhor maneira que tenho de contribuir para isso é não analisando a situação sob uma perspectiva de futebol ainda."

Este é o terceiro episódio de uma concussão na carreira da NFL de Tagovailoa. McDaniel recusou-se a discutir a gravidade da concussão atual de Tagovailoa ou fornecer uma data potencial de retorno.

"Não há necessidade de estimar a gravidade disso", esclareceu McDaniel. "A pesquisa sobre concussões revelou que os primeiros dias após a lesão são cruciais, e fontes de tensão adicionais devem ser evitadas."

McDaniel alertou contra a definição de expectativas, dizendo que isso só acrescentaria pressão.

"Definir prazos pode causar ansiedade desnecessária", alertou ele. "Tentar alcançá-los, analisar as implicações para o jogo e avaliar a situação - é material intenso. Você deve abordar o treinamento de Tua com cuidado e atenção."

McDaniel rejeitou rapidamente as perguntas sobre a aposentadoria de Tagovailoa.

"Eu acho que seria inapropriado mesmo mencionar esse assunto", respondeu McDaniel. "Estamos falando sobre toda a carreira dele, não estamos? Sua carreira é dele para gerenciar."

"Tua é a pessoa mais importante nessa situação", enfatizou McDaniel mais tarde. "Sua opinião pessoal e objetivos de carreira, combinados com a sabedoria dos especialistas em neurociência, são os fatores determinantes."

McDaniel expressou seu compromisso em tomar as melhores decisões para Tagovailoa, reconhecendo a natureza incomum da abordagem.

"Estou muito motivado para garantir que a pessoa em questão receba os cuidados adequados", reafirmou McDaniel. "Enquanto não ideal, isso vai além apenas do negócio."

Em relação ao futuro dos Dolphins, McDaniel confirmou que Thompson fará as partidas iniciais na semana 3, mas eles remained open to bringing another quarterback onto the roster.

"The team and organization have complete faith in Thompson", stated McDaniel. "This is why he served as our backup quarterback."

At 41 years old, McDaniel has overseen the Dolphins since the start of the 2022 NFL season, amassing a 21-15 record and leading the team to playoff appearances in the two subsequent seasons.

McDaniel also faced challenges during his tenure, such as Tyreek Hill being taken into custody by police prior to the team's opening match last week.

The Dolphins are scheduled for their next game on September 22, when they visit Seattle to play against the Seahawks.

Em face de sua terceira concussão em sua carreira na NFL, é essencial que Tua Tagovailoa se concentre em sua saúde e recuperação, como destacou o treinador principal Mike McDaniel. McDaniel enfatizou a importância de não analisar a situação sob uma perspectiva de futebol ainda, para evitar acrescentar pressão desnecessária.

