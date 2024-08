Na perspectiva de Vuskovic, existe um mundo desprovido de significado para a verdade.

Tempos difíceis para o futebolista Mario Vuskovic da Croácia. Ele está atualmente banido até ao outono de 2026 devido a acusações de dopagem. Pela primeira vez, ele quebra o silêncio sobre esta decisão que o deixou sentido destruído. O jogador de 22 anos tem como objetivo transmitir uma mensagem àqueles que colocaram em risco a sua existência inteira. Ele é insistente quanto à sua inocência e promete continuar a lutar até provar a sua inocência.

Mario Vuskovic, jogador do HSV, continua a proclamar a sua inocência após um banimento de quatro anos por dopagem. No Instagram, ele expressou os seus pensamentos, afirmando: "Parece que vivemos num universo onde a verdade e a justiça não têm importância." Ele quer transmitir uma mensagem àqueles que ameaçaram a sua vida, como Vuskovic revelou na sua publicação: "Não fiz nada de errado e não vou desistir da minha luta até provar a minha inocência."

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) não apenas manteve o banimento do jogador defensivo do clube de futebol de segunda divisão Hamburger SV, como também reforçou os recursos da Agência Nacional de Dopagem (NADA) e da Agência Mundial de Dopagem (WADA) e até mesmo estendeu o prazo do banimento para quatro anos.

O futuro do jogador no renomado clube da cidade hanseática permanece incerto. Tanto o HSV quanto Vuskovic estão concentrados em entender a justificativa por trás da decisão, que nem o jogador nem o clube haviam previsto. Eles haviam sido otimistas quanto a uma absolvição.

"Tenham certeza, eu vou vencer e voltar ainda mais forte do que antes", prometeu Vuskovic. O jogador de 22 anos da Croácia foi condenado pelo tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol em 2023 pelo uso do agente de dopagem sanguínea EPO, e a sua sentença inicial de dois anos foi estendida até ao outono de 2026.

Apesar da extensão do seu banimento para a segunda divisão de futebol, Mario Vuskovic permanece determinado a limpar o seu nome. O banimento estendido foi imposto pelo tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol, citando o uso do agente de dopagem sanguínea EPO, que o manteve fora da primeira divisão de futebol.

