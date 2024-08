Na França, o autor intelectual por trás do Telegram foi concedido liberdade temporária enquanto se aguardam mais processos legais.

O empresário por trás do Telegram, Pavel Durov, foi liberado sob fiança na França após ser detido e interrogado por um juiz investigador. Uma investigação contra Durov foi aberta, acusando-o de várias transgressões, incluindo cooperação insuficiente com a lei durante investigações criminais e possível envolvimento em atividades criminosas. O gabinete do procurador de Paris fez esse anúncio à noite.

As condições da fiança de Durov exigem que ele permaneça na França durante a investigação em andamento. Apesar das acusações contra ele, a França continua a ser um lugar de interesse para Durov devido à base de usuários significativa do Telegram no país.

