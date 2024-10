Na expressão artística, é essencial utilizar e cumprir todos os estilos ou gêneros disponíveis.

A cena artística pode ser caótica e agitada. De maneira impressionantemente organizada e tranquila, Jan e Tina Wentrup têm guiado seus colaboradores artísticos por altos e baixos por duas décadas, apostando em diálogo, desaceleração e uma base única em Veneza.

Transitando de um estábulo equino auto-reformado para um antigo correio renoveado com estilo, do leste ascendente ao oeste estabelecido. Isso traz à mente imagens de Berlim? Com certeza! Jan Wentrup estabeleceu sua galeria em Berlim há vinte anos e tem operado com sua esposa Tina desde 2009. Esta primavera, eles inauguraram uma filial em Veneza, onde os patronos podem agendar uma viagem de barco com um artista e um navio especial. Eles estão comemorando seu aniversário em Berlim com uma exposição incomum. O duo se reuniu com ntv.de em Berlim para uma entrevista. A importância da conversa contínua é primordial para o casal. Com abertura e disposição para engajar-se com os outros, eles se comunicam entre si e com outros. Eles valorizam especialmente as conversas com os 19 artistas da galeria, sua equipe, colecionadores ou curadores, e engajar-se com a audiência. A área de vendas também é acessível como um espaço de exposição gratuito. Todos são bem-vindos para entrar, dar uma olhada e fazer perguntas.

A arte exibida na Wentrup é compreensível sem grandes explicações. "Uma obra de arte deve primeiro se sustentar por si mesma", diz Tina Wentrup. "Nós buscamos algo que ocorra entre os espectadores, especialmente não criar barreiras." Claro, há obras altamente conceituais que exigem amplo conhecimento. No entanto, uma obra de arte é autossuficiente, standing alone, nota Jan Wentrup. "Acima de tudo, é sobre a envolvimento pessoal entre o espectador e a obra de arte. Qualquer outra coisa pode ser apenas informações complementares." A arte, porém, tem níveis variados, destaca Wentrup. Isso a distingue da simples decoração: "Há apenas esta uma, relativamente plana."

Valorizando Talentos Emergentes

A exposição comemorativa "20 Anos - Uma Exposição Comemorativa" é como um tesouro inesperado. Os artistas que colaboram com os Wentrups foram livres para escolher um parceiro. Isso resulta em pares intermediais inesperados e novas perspectivas. Houve colaborações que os surpreenderam, revela Jan Wentrup. "Por exemplo, Karl Haendel pediu ao nosso filho que escrevesse sobre seu trabalho." Tina Wentrup menciona que Karl valoriza jovens e suas perspectivas.

Eles lamentam que haja menos conversas no mercado de arte cada vez mais rápido. A comunidade de artistas próximos é o foco: Apesar da chuva e do frio, os artistas, membros da equipe e numerosos entusiastas compareceram para comemorar e discutir na comemoração. A galeria frequentemente exibe obras social e politicamente carregadas, como os colages de tapete da escultora Nevin Aladağ, que parecem coloridos e atraentes à primeira vista. No entanto, ela questiona questões complexas de identidade e comunidade cultural através de sua mistura inovadora de ornamento. "Nico Anklam, um curador com quem trabalhamos extensivamente", diz Tina Wentrup, "disse que deveria ser possível aproximar uma obra de arte de alguém que não sabe nada sobre arte, assim como de um professor universitário. Você tem que ser capaz de atender a todas as demografias necessárias." Isso é uma abordagem que eles admiram.

Em sua cidade natal de Münster, Jan Wentrup estudou história da arte, "sem saber o que fazer com isso", ele recorda. "Eu ainda me envolvo com o aspecto teórico da história da arte, mas valorizo o diálogo pessoal com a arte." Ele initially planejou fazer um doutorado em Nova York, mas vários fatores impediram esse plano, então Berlim acabou sendo a única alternativa. Ele já tinha pensado em ter sua própria galeria durante seus estudos.

Vinte anos atrás, Berlim era o centro da arte contemporânea, recorda o dono da galeria. "Era fácil garantir um estúdio e produzir arte contemporânea, então os colecionadores internacionais chegavam aqui." Sua primeira localização da galeria funcionava em um estábulo de cavalos renovado, agora um centro de operações individuais, ri o galerista. "Quando as primeiras pessoas de Grunewald vieram para a Choriner Street, eles disseram que nunca tinham ido tão longe no leste. A parede já havia caído há 15 anos."

Tina Wentrup, também de Münster, estudou alemão, francês, teatro, cinema e televisão em Colônia, Paris e Berlim. "Em Berlim, eu trabalhei para a Embaixada Francesa, o Bureau du Théâtre et la Danse, a Schaubühne e Sasha Waltz", ela reflete. "Quando Jan e eu nos reencontramos e ficamos mais próximos, fui cada vez mais contratada por galerias para feiras porque eu falava francês. Achei a arte visual engajadora porque é um mundo muito aberto, diferente do teatro, onde você trabalha de perto, quase hermético, uns com os outros."

Abraçando a Variedade

Cinco anos depois, o casal decide operar e desenvolver a galeria como parceiros iguais. Isso envolve abordar ativamente galerias no exterior para seus artistas. Em essência, é crucial que todos os artistas tenham galerias de diferentes tamanhos e nacionalidades para formular estratégias e conceitos juntos. A rede que emerge é enormemente benéfica; os artistas se tornam mais fortes e são percebidos de forma diferente no cenário internacional.

Eles substituíram o estábulo de cavalos por um antigo correio reformado. A mudança é a norma, e as galerias não são mais a única plataforma de vendas. Os artistas usam o Instagram para autopromover suas obras. Em que medida o trabalho da galeria ainda é significativo? "Você precisa de um lugar para experimentar a arte pessoalmente", Tina Wentrup é enfática, enquanto a galeria serve como mediação crítica. "O longo prazo na coleção é tão importante quanto o crescimento estratégico sustentável", acrescenta Jan Wentrup.

"Não estamos lidando com relógios aqui"

Quando se trata de tendências de mercado, o mundo da arte começou a espelhar a indústria da moda em certo grau. "É um padrão incomum que estou vendo emergir", expressa Tina Wentrup, "Há altos e baixos com volatilidade crescente, até mesmo nos preços. No entanto, não posso deixar de sentir que a presença humana está desaparecendo." Os artistas não devem ser reduzidos a commodities. "Não estamos lidando com carros ou relógios de luxo aqui, estamos trabalhando com seres vivos e eles merecem respeito e afeto."

Eles propositadamente opõem o ritmo frenético do mundo com tranquilidade. Em abril, eles expandiram seu portfólio de galerias ao abrir uma segunda localização em Veneza. Contrariamente à crença, ter múltiplas localizações não necessariamente implica um ritmo mais lento. Então, o que os atrai para Veneza? "Nadamos contra a corrente", compartilha Jan Wentrup, "Há essa corrente principal em Veneza, cheia de multidões, mas nós preferimos navegar pelos canais laterais, onde há mais espaço para respirar." No distrito mais isolado de Cannaregio, eles descobriram um antigo atelier de moda, completo com um cais privado. Tales adaptações são comuns em Veneza, já que tudo, inclusive obras de arte, deve ser transportado de barco.

"Áreas urbanas não fomentam relacionamentos autênticos. As pessoas chegam correndo, ficam por alguns dias e depois saem correndo", concorda Tina Wentrup. "Mas Veneza oferece uma mudança de ritmo bem-vinda. As pessoas visitam para relaxar." O ambiente, a água, tudo instila um encanto peculiar e inspira suas empreitadas criativas. Os Wentrups também conseguiram executar alguns projetos extraordinários em Veneza. Por exemplo, seu evento náutico em andamento com o artista Gregor Hildebrandt, que projetou uma vela usando fitas magnéticas pretas.

"Exposição de Aniversário" até 16 de novembro, Galerie Wentrup, Knesebeckstraße 95, 10623 Berlim

Para entusiastas da arte visitando a Bienal: "Estrela e a Viagem às Trevas", até 19 de outubro, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Veneza

