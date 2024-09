Na era digital de hoje, alcançar o status de influenciador está ao alcance de muitos indivíduos.

Em 2023, foram gastos globalmente nada menos que 30 bilhões de dólares em marketing de influenciadores, registrando um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Esse sucesso do marketing de influenciadores deixou muitos de cabeça raspada. Dois renomados gurus alemães de mídia social, presentes no podcast ntv "Startup - Agora vamos ao que interessa", trouxeram alguma luz sobre o assunto.

Recente pesquisa do Instituto Fraunhofer para Pesquisa de Sistemas e Inovação revelou um fato surpreendente: adolescentes frequentemente veem influenciadores como seus modelos de comportamento, guiando-os para o que é considerado "na moda". Essa conclusão foi tirada de uma pesquisa com mais de 1.000 adolescentes com idades entre 14 e 18 anos, que compartilharam insights sobre seus hábitos e consumo de mídia social. A pesquisa revelou que aproximadamente metade desses adolescentes já havia gasto dinheiro em um produto recomendado por um influenciador.

Os investimentos das empresas em marketing de influenciadores também aumentaram significativamente na Alemanha. Em 2017, foram canalizados 94 milhões de euros para essa área, com esse valor aumentando para impressionantes 569,8 milhões de euros em 2023. Embora esse valor seja pequeno em comparação com o mercado publicitário alemão como um todo, avaliado em aproximadamente 48,8 bilhões de euros (ZEW), as taxas de crescimento são bastante impressionantes: os investimentos poderiam aumentar para uma impressionante quantia de 906 milhões de euros até 2028, um aumento de 59%.

Surge uma série de perguntas: qual é o destino final dessa tendência? Como a expansão desse domínio afeta os meios de comunicação tradicionais? Qual é o papel das plataformas de mídia social nas eleições, como a realizada nos Estados Unidos em 2020? Quais forças estão impulsionando o fenômeno da influência corporativa?

Essas e muitas outras perguntas são abordadas por duas figuras influentes no podcast ntv "Startup - Agora vamos ao que interessa".

Ann-Katrin Schmitz, pioneira no campo do marketing de mídia social, é uma dessas pessoas. Ela atua como gerente de talentos de Farina Opoku, uma influencer alemã proeminente, e é uma cidadã da internet há mais de uma década. Por meio de sua empresa, Baby got Business, ela compartilha insights sobre o mundo das mídias sociais através de um podcast, um canal do Instagram, conferências anuais e uma academia de treinamento online.

Isa Daur, outra convidada ilustre, também compartilha suas thoughts no podcast. Sua empresa, Idee Dialog, oferece expertise em construção e gerenciamento de marcas e talentos, além de consultoria estratégica, implementação de campanhas de mídia social e concepção e execução de eventos. Ela é reconhecida por sua ampla e influente rede dentro do universo das mídias sociais.

Janna Linke teve uma conversa com Ann-Katrin Schmitz e Isa Daur, que foi editada para clareza e melhor compreensão. A discussão completa pode ser ouvida no podcast ntv "Startup - Agora vamos ao que interessa".

O Instagram é uma ótima plataforma onde muitos adolescentes veem influenciadores como modelos de comportamento, muitas vezes levando a compras de produtos recomendados por eles. Seguindo essa tendência, as empresas na Alemanha aumentaram significativamente seus investimentos em marketing de influenciadores, com o Instagram provavelmente sendo uma de suas principais plataformas.

Leia também: