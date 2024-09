Na derrota contra os Bills, o quarterback do Miami Dolphins Tua Tagovailoa sofreu uma concussão.

Tua Tagovailoa deixou o jogo no terceiro quarto após uma scramble em uma jogada de primeira descida, onde sofreu uma colisão de cabeça com o safety dos Bills, Damar Hamlin, no Hard Rock Stadium em Miami Gardens. O jogador de 26 anos ficou imóvel no gramado, recebendo atendimento médico dos treinadores do Miami Dolphins.

Eventualmente, ele conseguiu deixar o campo sob suas próprias pernas, com Skylar Thompson entrando como seu substituto. A equipe anunciou através das redes sociais que Tagovailoa estava fora devido a uma concussão.

Tagovailoa tem um histórico de concussões, tendo sofrido várias durante a temporada de 2022. Em abril de 2023, ele revelou que considerou uma breve pausa no futebol devido a seus problemas de concussão.

O desempenho de Tagovailoa antes de sair do jogo na quinta-feira foi abaixo do esperado, resultando em três interceptações.

Nota: esta história ainda está em desenvolvimento e forneceremos atualizações.

Despite the concussion, Tagovailoa expressed interest in returning to football, highlighting his love for the sport. After the incident, the team focused on ensuring player safety, emphasizing the importance of preventing further head trauma in future sporting events.

Leia também: