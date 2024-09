Na competição de triatlo paralímpico, Max Gelhaar ganha o segundo lugar.

Triatleta Max Gelhaar conquista medalha de prata nos Jogos Paralímpicos. Apesar de liderar nas duas primeiras disciplinas, um competidor da Espanha intensificou seu jogo. Mais uma vez, o Sena apresentou problemas, dessa vez relacionados à qualidade da água.

Max Gelhaar deu o pontapé inicial nos Jogos Paralímpicos de Paris com uma medalha de prata no triatlo. O atleta de 26 anos marcou um tempo de 1:08:43 na prova de 750m natação, 20km ciclismo e 5km corrida, ficando 38 segundos atrás do espanhol Daniel Molina, campeão mundial da classe PTS3. Este resultado marca uma importante marca na carreira de Gelhaar, que já havia conquistado três terceiros lugares e um segundo lugar em campeonatos mundiais.

"Conquistei a prata, não fiquei sem a ouro", comentou Gelhaar. "A prova foi intensa desde o início. Foi uma loucura na água." No final, ele ficou "bastante satisfeito" com o resultado. Gelhaar, que compete com hemiparesia espástica, saiu da água em quarto lugar, mas liderou na bicicleta. Foi Molina quem o ultrapassou durante a corrida. O porta-bandeira campeão Martin Schulz participará da prova mais tarde hoje (12:20), acompanhado de outros cinco triatletas alemães perto da Pont Alexandre III. Schulz já havia conquistado a única medalha alemã em Rio e Tóquio.

Provas adiadas devido à má qualidade da água

As provas foram adiadas no domingo devido à má qualidade da água. Chuvas pesadas na sexta-feira foram seguidas por uma breve tempestade e uma forte chuva no final de semana. A prova masculina do triatlo olímpico teve que ser adiada devido à má qualidade da água. Após as provas de águas abertas, vários atletas relataram sentir náuseas e até mesmo vômitos.

Nos últimos anos, o governo francês destinou cerca de 1,4 bilhão de euros para a limpeza do Sena. Isso incluiu a ligação de vários domicílios ao sistema de esgoto, que anteriormente despejava suas águas residuais diretamente no rio e seus afluentes. Também foi construída uma grande bacia de overflow em Paris para evitar que o sistema de esgoto transborde para o Sena durante chuvas pesadas.

A conquista da medalha de prata de Gelhaar nos Jogos Paralímpicos marca sua melhor colocação em uma competição importante. Apesar dos contratempos na qualidade da água do Sena, as provas de triatlo paralímpico conseguiram prosseguir, demonstrando a resiliência dos atletas participantes.

