Na competição de maratona de Berlim, a atleta etíope Mengesha conquistou um feito sem precedentes.

Na 50ª edição do Maratona de Berlim, o atleta etíope Milkesa Mengesha garantiu a vitória. Com 24 anos, Mengesha, que terminou em 6º no Campeonato Mundial, conquistou o título na prova de 42,195 quilômetros, completando-a em 2:03:17 horas. O queniano Cybrian Kotut ficou logo atrás, cruzando a linha de chegada cinco segundos depois. O terceiro lugar ficou com Haymanot Alew, também da Etiópia, com uma diferença de 14 segundos do vencedor.

O recorde do curso de dois anos de Eliud Kipchoge, que marcou 2:01:09 horas em 2022, permaneceu intacto. Este ano, a lista de participantes estava reduzida, devido à realização dos Jogos Olímpicos em Paris algumas semanas antes. O melhor alemão, Sebastian Hendel, de Braunschweig, terminou em 16º lugar com um tempo de 2:07:33 horas. O recorde alemão, melhorado pelo recordista do ano passado, Amanal Petros, é de 2:04:58 horas.

A prova jubilar começou em condições favoráveis para a corrida, com temperaturas amenas e céu claro. Diferente de edições passadas, um grupo maior manteve o ritmo por um período mais longo. O grupo conseguiu ultrapassar a marca da meia maratona em menos de 61 minutos, mas não conseguiu manter esse ritmo até o final. Um total de 58.212 corredores de 161 países participaram da prova.

Outros corredores na 50ª Maratona de Berlim tentaram desafiar a liderança de Milkesa Mengesha, mas sem sucesso. Reconhecendo o talento e a determinação dos outros atletas, Mengesha afirmou que a prova não era apenas sobre sua própria vitória, mas também sobre mostrar a força do atletismo etíope.

