O Ministério Público de Mannheime Acusa no Caso de Troca de Bebê em Hockenheim

O assassinato de duas mulheres ucranianas, uma de 27 anos e sua mãe de 51, levou a um casal ser acusado na região de Baden do Norte. O casal, de 44 e 43 anos, é acusado de matar as mulheres em março para reivindicar seu filho de cinco semanas como seu próprio. Eles também são acusados de sequestro de criança.

De acordo com a promotoria, o casal tinha um forte desejo de ter uma filha e, até março de 2023, teria decidido sequestrar uma bebê recém-nascida para criá-la como sua própria filha.

A esposa teria procurado conexões com refugiados ucranianos e ingressado em um grupo do Telegram para apoiá-los. Por meio disso, ela conheceu a mulher de 27 anos, que procurava ajuda para o nascimento de seu bebê. A mãe, avó e bebê estavam morando em um acampamento de refugiados no distrito de Rhine-Neckar na época do crime.

Eles disseram que estavam levando a avó para o hospital

Após o nascimento da criança em fevereiro, o casal teria planejado matar a mãe e a avó para passar a criança como sua própria filha. De acordo com as investigações, os suspeitos teriam secretamente administrado medicamentos sedativos às duas mulheres durante uma visita a um restaurante em 6 de março.

Quando a mulher de 51 anos começou a se sentir mal, o casal teria levado a mulher de 27 anos e o bebê para casa, dizendo que estavam levando a avó para o hospital. Em vez disso, eles a levaram a um lago de pesca perto de Bad Schönborn. O homem teria atingido a mulher várias vezes na cabeça com um objeto desconhecido e afogado-a no lago. Ela morreu devido aos ferimentos na cabeça.

O casal teria então levado a mulher de 27 anos e seu bebê, dizendo que sua mãe havia sofrido um ataque cardíaco e estava no hospital. Eles foram para Hockenheim, perto da barragem do Reno, onde o homem teria batido na jovem até a morte. O casal teria então queimado o corpo e voltado para casa com o bebê.

Os investigadores encontram o bebê com o casal - ileso

Em 7 de março, um passante encontrou o corpo da mulher de 27 anos na margem do rio. Em 13 de março, o casal foi preso e os investigadores encontraram o bebê ileso. Em 19 de março, o corpo da avó foi encontrado por mergulhadores policiais no lago. O casal permaneceu detido e ainda não comentou sobre as acusações.

O bebê, agora com cerca de sete meses, viveu com uma família de acolhimento por vários meses. No início do verão, a irmã de 21 anos das vítimas assumiu a guarda. No final de junho, ela voltou para a Ucrânia com o bebê. O processo de adoção começou, mas pode levar meses para ser concluído.

