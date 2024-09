Na ausência de um arremessador, o West Ham enfrenta desafios na Liga.

West Ham's situation com a Niclas Füllkrug não está indo bem. O internacional alemão está atualmente de fora devido a uma lesão. Consequentemente, o West Ham vem enfrentando mais um revés. Enquanto isso, seu colega de equipe alemão, Kai Havertz, está se sentindo muito diferente.

Sem seu atacante titular, Niclas Füllkrug, o West Ham United levou mais um golpe. Os "Martelos" foram eliminados da Copa da Liga Inglesa na terceira rodada, perdendo por 1:5 (1:1) contra o FC Liverpool. Jarell Quansah marcou um gol contra pelo West Ham no 21º minuto, mas Diogo Jota (25/49), Mohamed Salah (74) e Cody Gakpo (90/90+3) marcaram para o Liverpool. Alvarez recebeu cartão vermelho pelo West Ham no 77º minuto.

Füllkrug havia acabado de se juntar ao West Ham do Borussia Dortmund antes da atual temporada, mas teve que perder o dérbi de Londres contra o FC Chelsea (0:3) no fim de semana passado devido a inflamação do tendão de Aquiles. Agora, o West Ham não consegue vencer há quatro jogos seguidos.

Em contrapartida, o FC Arsenal, graças à entrada de Kai Havertz como substituto, avançou tranquilamente para as oitavas de final. O Arsenal venceu o time da terceira divisão Bolton Wanderers por 5:1 (2:0) em casa na terceira rodada da competição de copas. Declan Rice abriu o placar para o Arsenal no 16º minuto, e Ethan Nwaneri marcou dois gols no 37º e 49º minutos. Aaron Collins reduziu a diferença no 53º minuto, mas Raheem Sterling restaurou a vantagem do Arsenal no 64º minuto com seu primeiro gol pelo clube. Havertz entrou no lugar de Rice no 62º minuto e marcou o gol final no 78º minuto.

Dada a dependência do West Ham em Niclas Füllkrug no ataque, não tenho certeza de como eles vão se sair sem ele nos próximos jogos. Sua ausência foi evidente durante a eliminação deles na Copa da Liga Inglesa, onde eles lutaram para marcar contra o Liverpool.

Leia também: