Tabela de Conteúdos

Como funciona o exercício nacional CrisisDrill?

Como a advertência de crise chega ao público?

Por que o sistema de alerta de emergência está fragmentado?

Como funciona o Cell Broadcast?

Até que ponto uma advertência nacional de crise é plausível?

Como a Alemanha se prepara para emergências?

- Na Alemanha, o alarmante som das sirenes ecoa mais uma vez.

Imagine as autoridades emitindo um alerta para uma catástrofe, mas muitas pessoas perdem a mensagem. Isso resume o primeiro exercício nacional CrisisDrill há quatro anos. Sirenes foram silenciadas em várias áreas, enquanto notificações de alerta chegavam tarde demais ou não chegavam. Christoph Unger, então chefe da Autoridade Federal de Proteção Civil, teve que renunciar após o fiasco. No ano passado, houve uma tentativa de um segundo alerta nacional, com cidadãos recebendo alertas diretamente em seus telefones celulares pela primeira vez.

O próximo CrisisDrill está marcado para esta quinta-feira. Os organizadores pretendem melhorar os resultados de três anos atrás. Aqui está o que você precisa saber com antecedência:

Como funciona o exercício nacional CrisisDrill?

O exercício nacional CrisisDrill ocorre anualmente na segunda quinta-feira de setembro, liderado pelo governo federal, estados e municípios (desta vez, em 12 de setembro). As autoridades avaliam e testam os sistemas de alerta da Alemanha enquanto examinam os melhores métodos para alertar o público em caso de emergência.

Às 11 horas, a Autoridade Federal de Proteção Civil e Assistência em Desastres (BBK) aciona o alarme de teste, que deve ser audível através de 38.000 sirenes. No entanto, também será distribuído por meio de aplicativos de alerta, estações de rádio e televisão e cerca de 6.600 painéis de exibição digitais. O alarme de término ocorre às 11h45.

Para alcançar o maior número possível de pessoas em suas rotinas diárias na Alemanha, o alarme de teste ocorre durante a semana de trabalho.

Como a advertência de crise chega ao público?

Em comparação com outros países, a Alemanha confia em uma variedade de métodos de alerta para emergências. O catálogo do sistema modular de advertência (MoWas) dos governos federal e estaduais lista cinco métodos de advertência:

Apps : Os cidadãos podem instalar várias apps em seus smartphones, como "Nina". As autoridades utilizam essas apps para distribuir alertas sobre tempestades e enchentes, entre outros, por meio de notificações push. As apps também contêm conselhos de emergência e listas de verificação para vários cenários de desastre.

: Os cidadãos podem instalar várias apps em seus smartphones, como "Nina". As autoridades utilizam essas apps para distribuir alertas sobre tempestades e enchentes, entre outros, por meio de notificações push. As apps também contêm conselhos de emergência e listas de verificação para vários cenários de desastre. Rádio e televisão : As autoridades transmitem informações de perigo para equipes editoriais, permitindo que elas interrompam a programação conforme necessário.

: As autoridades transmitem informações de perigo para equipes editoriais, permitindo que elas interrompam a programação conforme necessário. Online , os cidadãos também podem obter informações do site do governo federal e se inscrever para alertas.

, os cidadãos também podem obter informações do e se inscrever para alertas. Painéis publicitários e de exibição digitais também distribuem alertas de emergência - desde que estejam conectados ao sistema de alerta. Os provedores de transporte também transmitem alertas por meio de seus painéis de horário.

também distribuem alertas de emergência - desde que estejam conectados ao sistema de alerta. Os provedores de transporte também transmitem alertas por meio de seus painéis de horário. Não haverá mensagem de término distribuída por Cell Broadcast, que é uma mensagem direta para todos os telefones celulares.

A BBK encoraja os cidadãos a investigar o alarme de teste em sua estação de bombeiros local, prefeitura ou centro cidadão. "É aconselhável aprender sobre os métodos de alarme de teste usados pela autoridade local com antecedência, permitindo que você se prepare adequadamente e, idealmente, informe familiares e contatos próximos", aconselha o site da BBK. A informação também está disponível em vários idiomas.

Por que o sistema de alerta de emergência está fragmentado?

Há várias razões para isso. Após o fim da Guerra Fria, muitas sirenes foram desmontadas ou negligenciadas em várias áreas da Alemanha. Não está claro quantas sirenes existem atualmente na Alemanha.

Mais de 38.000 desses sistemas de alerta estão registrados na BBK. Eles devem ser acionados pelos centros de controle dos municípios. Como resultado, o sinal de alerta não soa uniformemente em todos os locais. Levou vários meses para que as sirenes fossem controladas centralmente, de acordo com o presidente da BBK, Ralph Tiesler. Um registro completo e atualizado de todas as sirenes funcionais na República Federal só estará disponível no ano que vem, "O registro nacional de sirenes deve estar disponível como uma plataforma com dados atualizados no decorrer do próximo ano."

Além disso, os municípios são convidados a participar do alarme de teste, mas não são obrigados a fazê-lo. Como resultado, nem todas as sirenes soarão em 12 de setembro.

Como funciona o Cell Broadcast?

Esta tecnologia foi introduzida após a devastadora enchente no vale do rio Ahr na Alemanha e foi testada pela primeira vez no ano passado. Todo usuário de telefone celular dentro de uma área específica, com o dispositivo ligado, recebe uma mensagem de texto acompanhada de um som - desde que o dispositivo não seja muito antigo. As mensagens são limitadas a 500 caracteres e contêm o alerta e as ações recomendadas.

Não é necessário registro para o Cell Broadcast. As autoridades podem distribuir a mensagem de alerta para todos os telefones celulares alcançáveis simultaneamente por meio do Cell Broadcast. A taxa de cobertura do Cell Broadcast foi de cerca de metade no dia anterior do alerta anterior, de acordo com a BBK.

No entanto, os cidadãos só recebem o alerta de desastre por meio do Cell Broadcast - não há mensagem de término. Isso não é possível no momento, segundo a BBK.

Até que ponto uma advertência nacional de crise é plausível?

Além do alarme de teste, os alertas nacionais são extremamente raros. Geralmente, são emitidos alertas locais ou regionais, como em enchentes ou incêndios florestais.

Como a Alemanha está preparada para emergências?

O sistema de alerta na Alemanha foi expandido, mas ainda está fragmentado. Embora haja mais sirenes do que há alguns anos, algumas áreas da Alemanha ainda não têm sirenes de alerta. No entanto, há programas de financiamento para abordar esse problema.

A BBK também considera os abrigos como um assunto importante. Ainda existem 579 abrigos protetores na Alemanha, mas eles não estão mais acessíveis para a proteção da população. "Isso é um assunto complexo, pois foi decidido em 2007 não operar mais abrigos públicos", diz o presidente da BBK, Ralph Tiesler.

Geralmente, Tiesler acredita que a Alemanha está preparada para a prontidão individual em casos de emergências e desastres. Incidentes como a pandemia do coronavírus, emergências de enchentes e a invasão da Ucrânia pela Rússia tornaram as pessoas mais conscientes das precauções contra desastres, segundo Tiesler. Isso é comprovado pelos resultados de pesquisas realizadas pelo BBK nos últimos 1,5 anos. O número de downloads e de manuais do BBK solicitados também aumentou.

Durante o próximo CrisisDrill, ainda pode haver pessoas que não percebam o alarme de teste, mesmo com diversas formas de distribuição, como aplicativos, estações de rádio e televisão e painéis de exibição digitais. O alarme de teste usando o Cell Broadcast só alcançará aqueles com celulares atualizados, já que modelos mais antigos podem não suportar essa função. Apesar das melhorias, o sistema de alerta de emergência ainda é fragmentado, com muitas áreas sem sirenes funcionais.

