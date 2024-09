- Na Alemanha, este é o conteúdo transmitido pela televisão.

Na noite de 10 para 11 de setembro, segundo o horário alemão, ocorrerá o aguardado primeiro debate televisivo entre os candidatos à presidência dos EUA, Donald Trump (78) e Kamala Harris (59), em Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Durante uma hora e meia, esses dois contendores terão a oportunidade de destacar as principais preocupações dos eleitores.

Como assistir ao debate Trump vs. Harris na Alemanha?

O debate será transmitido principalmente pela ABC nos EUA, mas na Alemanha, as pessoas poderão assistir ao confronto entre Trump e Harris ao vivo na TV em um horário posterior. Uma variedade de canais de TV transmitirá ao vivo do National Constitution Center em Filadélfia.

Por exemplo, a ARD transmitirá o debate ao vivo a partir das 2h50. Gudrun Engel (45), chefe do estúdio da ARD em Washington, analisará o debate ao lado de Peter Rough, fellow do Hudson Institute. A transmissão terminará às 4h50, horário da Alemanha. Além disso, o debate também poderá ser assistido no canal público Phoenix.

A RTL e a N-tv transmitirão o debate Trump vs. Harris ao vivo a partir das 2h45, com o apresentador Etienne Bell acompanhando os eventos ao lado do cientista político Andrew Denison (62). Ambos os canais fornecerão ao debate tradução simultânea em alemão.

Opções de transmissão ao vivo para o debate Trump vs. Harris

Além disso, o canal de notícias Welt transmitirá o debate a partir das 2h45 da noite de 10 para 11 de setembro, com transmissão ao vivo.

Os espectadores que preferem assistir online também podem escolher entre várias opções de transmissão ao vivo - como ZDFheute.de, Joyn ou o canal do YouTube do anfitrião do debate, ABC News.

