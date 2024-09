Musk pretende capturar uma imagem dele em Green Heights.

Devido a um número excessivamente alto de faltas por doença na fábrica da Tesla em Grünheide, o CEO Elon Musk decidiu envolver-se pessoalmente, expressando a sua preocupação com a situação ao dizer, "Isso parece loucura, vou investigar."

Recentemente, a Tesla chamou a atenção ao fazer visitas surpresa a empregados com frequentes problemas de saúde na fábrica de Grünheide. O diretor da fábrica, André Thierig, defendeu esta prática, argumentando que "muitas empresas o fazem" e que o objetivo era elevar a moral dos empregados. No entanto, o sindicato IG Metall criticou os elevados níveis de trabalho na fábrica de automóveis, considerando as visitas a casa "estranhas".

Segundo informações, cerca de 1000 empregados tiraram dias de doença na fábrica. As visitas surpresa foram motivadas por uma taxa de ausência por doença anormalmente alta durante os meses de verão, de acordo com a Tesla. "Em alguns casos, chegou a 15 por cento ou mais", disse Thierig. A Tesla tem fabricado veículos elétricos em Grünheide, Brandenburg, há mais de dois anos, empregando mais de 11.000 pessoas, segundo os registos da empresa.

A Tesla está a analisar a questão das frequentes ausências com os seus empregados. De acordo com Demmler, o despedimento só deve ser considerado como última opção. Após apresentar as primeiras medidas da gestão, estão a analisar os padrões de quando os empregados tendem a faltar mais. Demmler questionou, "Por que é que sempre temos problemas às sextas-feiras, por que é que os turnos tardios muitas vezes têm dificuldades?"

Os dados de emprego revelam que os empregados da Tesla são mais propensos a faltar do que a média nacional. O Escritório Federal de Estatística relatou uma taxa de ausência de 6,1 por cento devido a doença em 2021. A empresa de seguros de saúde DAK relatou uma taxa de ausência de 5,2 por cento na indústria automóvel em 2021.

A relva verdejante em Grünheide contrasta com as preocupações em torno das elevadas taxas de ausência por doença na fábrica da Tesla. Apesar das visitas a casa destinadas a elevar a moral, o sindicato IG Metall continua a levantar questões sobre os níveis de trabalho.

Leia também: