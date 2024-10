Multidões expressando preocupação com possíveis vítimas em massa após o furacão Helena

Após o impacto da tempestade "Helene", o número de mortos no sudeste dos Estados Unidos subiu para pelo menos 130. Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo relatórios das autoridades. Este evento climático também está gerando polêmica nas eleições: na segunda-feira, o candidato democrata Joe Biden acusou o presidente Donald Trump de espalhar informações falsas depois que Trump afirmou que o governo não tinha oferecido suficiente ajuda às vítimas afetadas.

"Vamos colocar isso de forma clara: ele está espalhando mentiras", disse Biden a jornalistas na Casa Branca. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, que também teria dito a Trump que ele estava espalhando desinformação, ecoou os sentimentos de Biden. As críticas de Trump foram descritas como "injustas e irresponsáveis", segundo Biden.

Trump acusou Biden, Cooper e a vice-presidente Kamala Harris de fechar os olhos para a catástrofe. "Não entendo por que ele está fazendo isso", comentou Biden. O que o irritou foi a afirmação de Trump de que eles não estavam fazendo o suficiente. "Sim, estamos", insistiu Biden.

Trump promete fornecer "muitos recursos" à região afetada pela tempestade

Cooper, que, como Biden e Harris, é democrata, rebateu a afirmação de Trump de que ele estava negligenciando as vítimas republicanas da tempestade em uma entrevista à CNN. "Independentemente de sua filiação política, se eles precisarem de ajuda, nós a estendemos", disse Cooper.

Trump visitou a Geórgia na segunda-feira, um estado de batalha onde o resultado da eleição é incerto. Em Valdosta, prometeu fornecer "consequentemente mais suprimentos, incluindo combustível, equipamentos, água e outros itens necessários".

Trump acusou o governo federal de não ter reagido rápido o suficiente à tempestade. Ele culpou Biden por "dormir no ponto" em vez de lidar com as consequências da tempestade. Ele argumentou que Harris, seu oponente democrata nas eleições, estava "em algum lugar fazendo campanha e arrecadando fundos".

Biden afirmou que passou o fim de semana em sua residência em Delaware, mas estava trabalhando incansavelmente e passou muitas horas ao telefone. Harris reagendou eventos de campanha para participar de uma reunião de crise em Washington na segunda-feira. Tanto Biden quanto Harris mantiveram que o governo dos EUA tinha feito o seu melhor.

A tempestade "Helene" atingiu a Flórida na quinta-feira como um "terrivelmente perigoso" furacão de categoria 4. Apesar de ter enfraquecido depois, continuou a causar grandes danos. De acordo com uma contagem da AFP com base em figuras oficiais e relatórios da mídia, pelo menos 130 mortes foram atribuídas à "Helene" até segunda-feira. Mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas: a assessora da Casa Branca Liz Sherwood-Randall informou que cerca de 600 pessoas na região atingida pela tempestade ainda não tinham sido contatadas.

A Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Alabama e Tennessee declararam estado de emergência. Casas, empresas, estradas e pontes foram danificadas ou destruídas. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, afirmou que cidades inteiras em seu estado haviam sido "apagadas". Até segunda-feira, cerca de 1,6 milhão de lares e empresas ainda estavam sem energia, de acordo com o poweroutage.us.

O presidente Biden viajará para a Carolina do Norte nesta quarta-feira para inspecionar os danos e determinar a ajuda necessária às pessoas afetadas pelo desastre. Ele já prometeu uma ajuda federal significativa.

Em caso de grandes desastres naturais nos EUA, o governo federal responde aos pedidos dos estados. O papel do presidente é geralmente o de supervisionar e coordenar os esforços de ajuda.

