- Mulher provoca danos no ônibus em direcção a uma festa da cidade, deixando seis indivíduos ilesos, mas a salvo.

Após um violento incidente em um festival na cidade de Siegen que resultou em esfaqueamentos, todas as pessoas envolvidas já estão fora de perigo. A Promotoria de Justiça de Siegen e a Polícia de Hagen emitiram uma declaração conjunta sobre o assunto. Três homens, com idades de 19, 21 e 23 anos, sofreram ferimentos graves durante a briga que ocorreu na sexta-feira à noite.

Investigadores estão examinando os detalhes e a origem do crime. O incidente ocorreu quando uma mulher começou a atacar pessoas com uma faca em um ônibus que transportava mais de 40 pessoas que estavam no festival. Pelo menos seis pessoas foram feridas - três delas com ferimentos graves.

A polícia prendeu uma suspeita de 32 anos logo após o incidente, segundo boletins de notícias. De acordo com o "Siegener Zeitung", a mulher é conhecida pelas autoridades, é de nacionalidade alemã e tem um histórico principalmente relacionado a crimes relacionados a drogas. Também há indicações de uma possível doença mental. Um mandado de prisão foi emitido contra ela no sábado sob acusação de tentativa de homicídio. As investigações sobre o caso estão sendo conduzidas por uma comissão de homicídios.

Em uma tentativa de evitar acusações infundadas, a polícia da Renânia do Norte-Vestfália emitiu uma declaração na internet: "Gostaríamos de esclarecer: a suspeita de 32 anos é uma mulher alemã sem histórico de imigração. Pedimos que evitem acusações infundadas e ataques mal-intencionados."

O motorista do ônibus teve um papel fundamental ao parar o veículo e abrir as portas, permitindo que os passageiros, incluindo um grupo de meninas, saíssem do ônibus e procurassem refúgio em uma floresta próxima. O bairro ficou cheio de motoristas bem-intencionados que pararam para oferecer ajuda.

Festival da cidade de Siegen continua

O prefeito de Siegen, Steffen Mues, citou "um senso de choque notável" que o envolveu e seus conterrâneos após o incidente, mas o festival continuou como planejado no sábado às 11h com um serviço ecumênico na praça do castelo. Os organizadores estavam confiantes em sua decisão, afirmando que estavam confiando na "avaliação da situação da polícia" de acordo com a cidade.

As autoridades afirmaram que não havia mais nenhuma ameaça: "Estamos coletando evidências no local do crime e interrogando testemunhas", explicou um porta-voz da polícia no sábado. Os detalhes do incidente e a sequência dos eventos ainda estão desconhecidos. De acordo com os relatórios, há indicações de uma doença mental na suspeita. A polícia inicialmente não relatou sinais de motivação política ou religiosa.

Dos seis feridos, dois foram dispensados do hospital durante a noite, enquanto uma mulher decidiu partir sozinha. Um porta-voz da polícia se recusou a comentar sobre o estado real dos sobreviventes, que eram do distrito de Siegen-Wittgenstein e tinham idades entre 16 e 30 anos.

A polícia cuidou de 36 passageiros em uma instalação durante a noite, com a presença de capelães e serviços de emergência. As pessoas que estavam no ônibus no momento do ataque foram interrogadas, enquanto familiares também estavam presentes na instalação. O ônibus transportava mais de 40 adultos, além de algumas crianças que foram pegadas pela mãe.

Lembranças do ataque de Solingen

O prefeito Mues elogiou os testemunhas oculares e os primeiros responders, os serviços de emergência e os conselheiros de crise após o incidente em Siegen. A deputada federal de Siegen-Wittgenstein, Laura Kraft, expressou sua solidariedade às pessoas feridas e ofereceu "força aos familiares e às pessoas afetadas durante esses tempos desafiadores". O incidente lançou "uma sombra sobre as festividades" em Siegen.

O ataque lembrou o incidente que ocorreu em Solingen uma semana antes. Na sexta-feira à noite, um homem atacou aleatoriamente transeuntes durante uma celebração do 650º aniversário da fundação da cidade, conseguindo escapar durante a confusão e o pânico que se seguiram. Dois homens, com idades de 67 e 56 anos, e uma mulher de 56 anos, infelizmente perderam suas vidas. Oito pessoas foram feridas, quatro delas com ferimentos graves. O suspeito está atualmente sob custódia.

Apesar do festival da cidade de Siegen ter sido abalado pelos recentes eventos, os organizadores decidiram continuar como planejado no sábado às 11h, com um serviço ecumênico na praça do castelo. No entanto, após o incidente violento do festival da cidade, as autoridades estão pedindo aos participantes que assistam ao evento com cautela.

