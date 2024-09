Muitos jovens encontram conteúdo pornográfico e sexting.

Um relatório sobre os encontros com pornografia ou sexting revela um fato preocupante: um número crescente de menores está sendo exposto a esse conteúdo. Para pais e educadores, é desafiador entender como as crianças e os adolescentes conseguem acessar material pornográfico tão facilmente hoje em dia, de acordo com o estudo.

Na Alemanha, uma grande parte da juventude, com idades entre 11 e 17 anos, já teve experiências com pornografia ou sexting, segundo a pesquisa. Aproximadamente 42% dos 3.000 participantes declararam ter assistido a um vídeo adulto. Isso representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando 35% relataram ter feito o mesmo, de acordo com uma pesquisa realizada pela autoridade de mídia do Reno do Norte. O aumento no grupo mais jovem, com idades entre 11 e 13 anos, é particularmente preocupante.

A autoridade de mídia relatou: "A pornografia não é adequada para crianças. No entanto, crianças e adolescentes estão sendo expostas a ela a uma idade bem abaixo da maioridade e, além disso, eles também estão produzindo e compartilhando cada vez mais conteúdo pornográfico." Essa tendência de sexting é bastante prevalente: 25% dos respondentes admitiram ter recebido uma mensagem contendo conteúdo sexual, imagens explícitas, vídeos ou emojis sugestivos.

Para pais e educadores, é difícil entender a facilidade com que as crianças e os adolescentes podem acessar a pornografia hoje e, além disso, disseminá-la online, disse Tobias Schmid, diretor da autoridade de mídia em Düsseldorf. "No entanto, o estudo mostra claramente: incidentes acontecem. Estamos desafiados a proteger os menores."

O primeiro contato com a pornografia geralmente acontece acidentalmente ou involuntariamente - e geralmente aos 12 ou 15 anos, de acordo com a autoridade de mídia. Entre aqueles que relataram ter tido contato com pornografia, a metade disse que o fez "menos de 3 vezes". Poucos respondentes admitiram assistir a pornografia regularmente, de acordo com a autoridade de mídia. A maioria encontra dificuldade em classificar o que viu.

A relação entre o consumo de pornografia e sexting

Embora não seja possível estabelecer uma ligação direta entre o consumo precoce de pornografia e a participação em conteúdo pornográfico criado por si mesmo, essa suspeita é plausível, uma vez que 42% dos menores que relataram ter assistido a um vídeo pornô e também terem se envolvido em sexting admitiram ter sido influenciados pela pornografia em seu comportamento de sexting. No entanto, quase metade (48%) dos menores com experiência em pornografia concordou com a afirmação "Eu vi coisas na pornografia que preferiria não ter visto".

Dos 25% que receberam uma mensagem de sexting, a maioria foi não solicitada (79%). Apenas 9% relataram ter enviado uma mensagem de sexting, com meninos fazendo isso ligeiramente mais vezes do que meninas. Entre aqueles que sextaram, cerca de um terço de meninos e meninas disse terem feito isso "por diversão" ou para paquerar ou enviar uma "imagem/vídeo pessoal" para o parceiro. No entanto, também foi descoberto que os destinatários eram muitas vezes pessoas que não conheciam os remetentes.

Para sexting, o WhatsApp é o meio preferido.

Em comparação com o ano anterior, o WhatsApp reforçou sua posição como plataforma para sexting, de acordo com a autoridade que conduziu o primeiro estudo sobre esse assunto em 2023. A autoridade afirmou que a função de chat em grupo no WhatsApp provavelmente contribui para um aumento geral na comunicação com pessoas desconhecidas do usuário. Enquanto isso, o Snapchat testemunhou uma queda na popularidade como meio de sexting, especialmente entre meninas mais velhas.

