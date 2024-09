- Muitas nações continuam a utilizar bilhetes D como padrão em inúmeras rotas ferroviárias.

Apesar dos custos adicionais para subsídios ao bilhete alemão, os serviços existentes em transporte local e regional estão sendo mantidos na maioria dos estados federais, pelo menos por enquanto. Essa conclusão veio de uma pesquisa nacional realizada pela Agência Alemã de Notícias.

Na Schleswig-Holstein, foram propostos serviços reduzidos em junho. Era necessário economizar e a manutenção integral do transporte ferroviário local a partir de 2025 parecia impossível, como foi mencionado. Dois por cento dos serviços ferroviários seriam cortados. O objetivo era cobrir essa lacuna nos próximos anos. No entanto, em outros lugares, ainda não ocorreram cortes semelhantes, mas a pressão financeira é significativa. A disputa entre o governo federal e os estados sobre quem deve contribuir com quanto para o bilhete alemão vem sendo discutida há algum tempo.

Na Baixa Saxônia, ainda não foi tomada uma decisão sobre as rotas. O transporte local é operado lá por três associações de transporte. Duas delas não têm planos de reduzir a oferta. Uma, a Landesnahverkehrsgesellschaft, está avaliando se algumas viagens terão que ser canceladas devido a restrições financeiras a partir do final de 2025. O Ministério dos Transportes mantém que nenhuma conexão será cancelada.

A maioria dos estados está se segurando na rede de rotas

O Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) não teve nenhuma consideração séria sobre esse assunto. Estados como Turíngia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental também não têm planos de cortes, mas expressam preocupações devido a restrições financeiras.

"O governo federal também deve cumprir sua responsabilidade por uma rede ferroviária eficiente mesmo em uma situação orçamentária apertada. Se o transporte, o deslocamento e até mesmo o transporte de mercadorias se tornarem excessivamente caros, não será viável transferir mais tráfego para a ferrovia", afirmou, por exemplo, o Ministro da Economia de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Reinhard Meyer.

O Ministro dos Transportes da Baviera, Christian Bernreiter, acrescentou: "Não há cancelamentos de ofertas no transporte de passageiros ferroviários da Baviera no momento, mas estamos passando por grandes ajustes financeiros e ajustes. Se o governo federal não fornecer o financiamento necessário, seremos obrigados a implementar cortes a longo prazo".

Na Renânia do Norte-Vestfália, o estado de NRW fornece garantias financeiras para garantir o transporte ferroviário local até o final de 2025. "Portanto, atualmente, não há cancelamentos imediatos devido a restrições financeiras", explicou um porta-voz das três associações responsáveis. A partir de 2026, os fundos já planejados podem não ser suficientes, nem mesmo para manter a oferta existente, quanto mais expandi-la. "São necessários fundos adicionais para isso".

O papel do aumento anunciado das taxas de trilhos permanece indefinido. O aumento proposto ainda está na fase de planejamento, exigindo consideração legal e esclarecimento em níveis político federal e europeu. "Até a clarificação final da situação, não podemos especular sobre os potenciais impactos financeiros ou operacionais".

Baden-Württemberg, Hesse, Renânia-Palatinado e Saxônia-Anhalt, juntamente com Hamburgo, não têm planos de cortes. No entanto, Hamburgo é afetado indiretamente pelos cortes de seus estados vizinhos.

O preço do bilhete aumentará

Atualmente, o bilhete alemão, que permite o uso ilimitado de ônibus e trens de transporte regional e local em toda a Alemanha sem restrições, custa 49 euros por mês. No entanto, os ministros de transporte dos estados anunciaram um aumento de preço para o próximo ano.

Dadas as informações do texto, aqui estão duas frases que contêm as palavras dadas e seguem do contexto:

A Comissão mencionada na declaração provavelmente se refere à 'Comissão dos Estados-Membros', que ajudará o trabalho da Comissão Europeia neste assunto.

Os Estados-Membros mencionados na primeira frase estão participando da assistência à Comissão, como foi delineado na declaração inicial.

Leia também: