Muirfield proibido de acolher o British Open por ter recusado membros do sexo feminino

Muirfield mantém-se só para homens

Não pode voltar a acolher o British Open

Um dos dois Open que ainda exclui as mulheres

Royal Troon está a consultar os seus membros

O campo escocês, que acolheu pela última vez o British Open em 2013, foi informado de que não será considerado como local para o mais antigo grande torneio de golfe, a menos que permita a participação de mulheres.

Com 750 membros do Muirfield elegíveis para votar, a maioria de dois terços necessária para que a mudança ocorresse não foi alcançada, o que levou a uma resposta do Royal & Ancient (R&A), que organiza o British Open.

"O R&A analisou a decisão de hoje relativamente ao Open Championship", declarou o R&A num comunicado. "O Open é um dos grandes eventos desportivos do mundo e, de futuro, não organizaremos o Campeonato num local que não admita mulheres como membros.

"Dado o calendário para a realização do Open, passariam alguns anos até que Muirfield fosse considerado para acolher novamente o Campeonato. Se a política do clube mudar, reconsideraríamos Muirfield como um local para o Open no futuro".

Andrews e o Royal St. George's admitiram membros do sexo feminino nos últimos anos, o campo de East Lothian optou por não seguir o exemplo após um processo de consulta de dois anos.

O R&A foi fortemente criticado por ter utilizado o Muirfield, que foi palco de 16 British Opens, como local de acolhimento em 2013 devido à política de adesão do clube. Fundado em 1744 em Leith - um distrito portuário de Edimburgo - mudou-se para as suas actuais instalações em East Lothian em 1891.

Retrocesso no golfe

A decisão dos membros do Muirfield será um revés para os organizadores do jogo mundial, que têm estado sob pressão crescente para abandonar o que é visto como uma política arcaica de um só género.

O R&A abandonou a sua política de 260 anos de filiação exclusivamente masculina em 2014, enquanto o Royal St. George's seguiu o exemplo no ano passado, admitindo mulheres pela primeira vez em 128 anos.

Muirfield e Royal Troon são os dois locais tradicionais de acolhimento do British Open que continuam a ser domínios exclusivamente masculinos.

No entanto, o Royal Troon, que vai acolher o evento deste ano e tem atualmente clubes separados para homens e mulheres, está a consultar os membros sobre a possibilidade de fazer uma mudança.

Do outro lado do Atlântico, em 2012, o Augusta National permitiu a entrada de mulheres no prestigiado clube norte-americano pela primeira vez em 80 anos.

O Augusta, que acolhe o Masters, enfrentou anos de protestos, com o Presidente Obama a aumentar a pressão sobre a organização. A ex-Secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, e a financista Darla Moore, da Carolina do Sul, foram as primeiras mulheres a serem admitidas como membros.

Fonte: edition.cnn.com