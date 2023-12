MotoGP: Reviravoltas na época baixa prometem drama

Destaques da história

Nova temporada de Moto GP está a chegar

A primeira corrida começa em Doha a 10 de março

Marc Marquez é o atual campeão

Depois de um ano de 2017 muito disputado, o campeonato do ano passado foi uma espécie de procissão - embora divertida, para um Marc Marquez dominante.

Este ano, no entanto, promete um pouco mais de suspense, graças a algumas intrigantes reviravoltas fora de época.

O infortúnio de Marquez

Tudo começou com um incidente bizarro no Grande Prémio do Japão do ano passado, quando Marquez conquistou o seu quinto título de MotoGP.

Na sua volta de vitória em Motegi, o catalão deslocou o ombro graças a um abraço de felicitações demasiado entusiasta do piloto britânico Scott Redding.

Seguiram-se, um mês depois, não uma, mas duas outras luxações do mesmo ombro na qualificação para o final da época em Valência, uma delas após uma queda particularmente aterradora.

Marquez e a sua equipa Repsol Honda decidiram operar a articulação problemática durante o inverno, mas a sua recuperação tem sido lenta e restritiva.

No final de janeiro, durante o lançamento da equipa de fábrica da Honda, Marquez disse aos jornalistas que ainda tinha problemas, mas no teste do Qatar as coisas pareciam muito melhores.

Apesar de Losail não ser geralmente um terreno de caça feliz para a Honda, ele estava satisfeito com a sua mota: "O Qatar é uma pista onde normalmente temos dificuldades, disse ele, "mas neste teste estamos ao nível de todos os outros".

Claro que os testes são uma coisa, as corridas são outra, e até mesmo um pequeno ponto de interrogação sobre a sua capacidade de começar a correr será um alento para os rivais deste formidável campeão.

"Acidente muito estúpido"

Um dos que estaria perfeitamente posicionado para tirar partido da capacidade ligeiramente reduzida de Marquez é o seu novo companheiro de equipa, Jorge Lorenzo, que se juntou a esta época depois de fortunas mistas com a Ducati. Mas o estreante da Honda está consideravelmente mais longe da forma física do que o seu compatriota.

Em janeiro, a estrela de Maiorca partiu o osso escafoide do pulso depois de - nas suas palavras - uma "queda muito estúpida" enquanto conduzia uma mota de terra nos treinos. Faltou ao teste de Sepang no início de fevereiro e mal recuperou para o Qatar.

No entanto, é justificável o entusiasmo com a perspetiva do tricampeão mundial numa Honda. Mais pequena e mais ágil do que a Ducati, a mota é, sem dúvida, adequada para ele. Lorenzo diz que está a estudar Marquez de perto

"Ele sabe como pilotar esta moto e pilota-a muito bem," disse Lorenzo aos jornalistas no Qatar. "De momento, estou pior em quase tudo, por isso, pouco a pouco, vou aproximar-me."

O desafio da Ducati

Pelo menos esteticamente, a moto de fábrica da Ducati este ano é uma das mais bonitas dos últimos anos. A probabilidade é que o tema continue sob a sua pele. A equipa de Bolonha tem vindo a construir um pacote para lutar pelo título desde a chegada do Diretor de Equipa Gigi Dall'Igna no final de 2013.

E com Andrea Dovizioso e o novo piloto Danilo Petrucci, eles têm uma dupla convincente. No entanto, depois de um forte teste em Sepang, os italianos tiveram dificuldades em condições um tanto caprichosas no teste do Qatar, terminando em 15º e 10º, respetivamente.

Petrucci, um piloto dinâmico e direto com quatro épocas de experiência numa Ducati satélite, parece estar a adaptar-se bem à sua nova moto de fábrica.

No entanto, Dovizioso, que terminou em segundo lugar na corrida pelo título de 2017, ainda não encontrou o seu ritmo.

"Honestamente, não posso dizer que estou completamente satisfeito, mas também estou convencido de que temos um grande potencial e estou confiante de que podemos fazer uma corrida forte", disse Dovizioso aos repórteres após o teste do Catar. "Recolhemos muitos dados interessantes e será importante tirar o máximo partido deles para garantir que estamos tão prontos e competitivos quanto possível."

Yamaha transformada

A Yamaha tem passado por um período extraordinariamente estéril no MotoGP. A outrora dominante equipa esteve 25 corridas sem vencer, tendo finalmente quebrado a série na Austrália em outubro passado.

Este ano, juntamente com um novo patrocinador e uma elegante pintura preta, a sua moto parece transformada. Maverick Vinales, ainda visto como um potencial futuro campeão do mundo, liderou o pelotão no teste do Qatar, com o lendário Valentino Rossi atrás dele, num arrumado quarto lugar.

Embora satisfeito, Vinales ainda diz que é necessário trabalhar na sua Yamaha. "Precisamos de melhorar", disse aos jornalistas. "Não tenho uma boa aderência no limite, por isso temos de continuar a trabalhar, especialmente nessa área."

A fome de Rossi

Rossi fez 40 anos no mês passado e, embora a sua carreira esteja, sem dúvida, a chegar ao fim, a sua fome parece não ter diminuído depois de umas incríveis 23 épocas de corridas.

O oito vezes campeão mundial ainda acredita que pode ganhar não um, mas dois títulos mais: "É um sonho em que ainda acredito muito, mas também é um grande arrependimento, porque eu merecia", disse recentemente ao Gazetto dello Sport.

Com contrato com a Yamaha por mais duas temporadas, ele também não descartou a possibilidade de assinar um novo contrato.

Suzuki surpreende

Das restantes equipas de fábrica, a Suzuki ameaça fazer uma surpresa. A sua GSX-RR parece muito equilibrada e Alex Rins - impressionante ao longo dos testes - parece ter um piloto que pode lutar pelo pódio, especialmente quando as grandes marcas aperfeiçoam os seus pacotes.

Por outro lado, a Aprilia e a KTM continuam a ser um trabalho em progresso. A primeira está a melhorar de forma constante; a segunda, apesar dos bolsos fundos da sua casa-mãe, ainda não conseguiu entrar na classe de MotoGP. A adição da experiente equipa Tech3, antiga equipa satélite da Yamaha, ao seu portfólio pode ser exatamente o que precisa para ajudar a mudar isso.

