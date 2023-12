MotoGP: Recordes caem e controvérsia reina na abertura

O italiano passou a sua moto pela Repsol Honda do campeão do mundo Marc Marquez na reta final, recebendo a bandeirada com apenas 0,023 segundos de vantagem sobre o seu rival.

O britânico Cal Crutchlow terminou em terceiro, a apenas 0,32 segundos de distância.

Campo apertado

Os fãs dificilmente poderiam ter desejado uma abertura mais apertada na batalha pelo campeonato de 2019. Os 15 primeiros pilotos ficaram separados por pouco mais de 15 segundos, um recorde da categoria rainha, e os cinco primeiros por apenas 0,6 segundos.

Maverick Viñales, da Yamaha, tinha conquistado a pole position depois de uma sessão de qualificação imperiosa; mas um arranque abismal viu a sua vantagem evaporar-se na primeira curva.

Dispositivo misterioso

Dovizioso, pelo contrário, saltou para a liderança logo no início - talvez graças, em parte, a uma misteriosa nova tecnologia na sua Ducati.

A equipa de Bolonha parecia utilizar um dispositivo especial de "holeshot", que se pensa dar uma vantagem a partir da linha de meta. Dovizioso foi visto na grelha a acionar um interrutor no painel de instrumentos e afastou-se do pelotão.

Mas o italiano não conseguiu esticar a sua vantagem e rapidamente foi ultrapassado por Alex Rins, que pilotava a impressionante Suzuki arredondada.

Os dois lutaram de perto, com Marquez - que tinha estabelecido um novo recorde de volta na qualificação - também a entrar na luta.

Tornozelo quebrado

Durante algum tempo pareceu que a Suzuki poderia marcar o seu primeiro pódio de sempre no Qatar, mas não foi assim. Talvez a história mais notável da corrida tenha surgido atrás de Rins, na forma de Crutchlow, o piloto satélite da Honda.

O britânico tinha partido o tornozelo durante os treinos do MotoGP australiano do ano passado, recuperando por pouco a tempo da abertura da época no deserto de Doha.

Se há algo que falta à Suzuki nesta época é a velocidade de ponta, e a Honda de Crutchlow foi-se aproveitando disso. A três voltas do final, Rins desviou-se. Crutchlow atacou para conquistar e manter o terceiro lugar.

Pulsante

Numa última volta pulsante, Dovizioso e Marquez trocaram de lugares. No último sector, Marquez passou por baixo da Ducati, assumindo o que parecia ser uma liderança decisiva, mas a sua Honda ficou muito afastada.

Dovizioso cometeu um erro semelhante, mas conseguiu colocar a sua mota na frente de Marquez e - numa repetição da corrida da época passada - bateu o campeão até à linha de meta.

Protestos apresentados

No entanto, a vitória não foi sem pontos de interrogação; Honda, Suzuki, Aprilia e KTM apresentaram um protesto contra uma nova asa aerodinâmica na suspensão traseira da Ducati. O protesto foi rejeitado, embora tenha sido apresentado um recurso mais tarde.

Após a corrida, os pilotos preferiram concentrar-se na competição e não na controvérsia.

"Marquez deu tudo o que podia, como sempre, e levou-me ao limite", disse Dovizioso aos jornalistas.

"Aproveitámos ao máximo os nossos pontos fortes, ou seja, a aceleração e a velocidade máxima, mas ainda precisamos de melhorar a nossa velocidade em curva. Este ano há muitos pilotos rápidos e vai ser crucial não perder muitos pontos em pistas menos favoráveis."

O lamento de Marquez

"Foi exatamente o mesmo que no ano passado!" lamentou Marquez. "Tentei esforçar-me ao máximo, mas aqui quando se ultrapassa fica-se sem linha e não se consegue manter a linha. Tentei estar lá, forçar um pouco e estar lá até ao fim. Estou muito contente com estes 20 pontos porque normalmente temos dificuldades aqui."

Crutchlow ficou surpreendido com o seu lugar no pódio, dizendo aos jornalistas que teria rido de tal sugestão após os treinos. Ele também admitiu que a sua carreira no MotoGP esteve em risco durante o inverno.

"Vir aqui e conseguir um pódio é um sonho, porque não sabíamos que eu ia voltar a certa altura," disse ele.

A satisfação de Rossi

Enquanto Viñales ficou a lamentar o seu mau arranque, o seu companheiro de equipa na Yamaha, Valentino Rossi, estava otimista depois de ter conseguido um meritório quinto lugar a partir da 14ª posição da grelha.

"Senti-me bem com a moto hoje e também gostei de vir de trás, por isso não é assim tão mau," disse o italiano após a corrida. "Cheguei em quinto, o que é bom, especialmente porque estou a 0,6s da vitória, mas nesta pista somos sempre bons... vamos aceitar este resultado."

O MotoGP viaja agora para a Argentina para a segunda corrida da época, a 31 de março.

