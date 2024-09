- Morte de um feto - Detenção secreta de motoristas suspeitos de acidentes

Após o infeliz incidente em Hamburgo na semana passada, que tirou a vida de uma criança de dois anos, os dois indivíduos suspeitos de envolvimento foram detidos. As investigações preliminares sugerem que os dois homens, com idades de 22 e 24 anos, estavam participando de uma corrida de rua ilegal, resultando em uma colisão envolvendo seus carros e uma van de uma família, que transportava o menino morto e seu irmão gêmeo, como informado pela polícia na segunda-feira.

Após suspeitas de envolvimento e o potencial de fuga, foram emitidos mandados de prisão para os dois indivíduos. Eles foram apreendidos na sexta-feira. Também foi coletada evidência adicional incriminatória.

O irmão gêmeo e a mãe da criança falecida sofreram ferimentos graves.

De acordo com relatórios policiais anteriores, os dois homens estavam dirigindo em alta velocidade pela Schiffbeker Weg em direção ao distrito de Billstedt em Hamburgo em 26 de agosto. Uma mulher de 40 anos que dirigia uma van de família tentou virar na rua, resultando em uma colisão primeiro com o carro do homem de 24 anos e depois com o do homem de 22 anos. Este último saiu da estrada e colidiu com várias árvores ao longo da borda.

Seis pessoas foram feridas nos incidentes. A criança de dois anos, que estava inicialmente em estado crítico, infelizmente faleceu no hospital. Além do menino morto, seu irmão gêmeo e sua mãe sofreram ferimentos graves. Os dois motoristas e um passageiro de 23 anos sofreram ferimentos leves.

A investigação está em andamento e testemunhas adicionais estão sendo procuradas.

Os suspeitos do caso, os dois indivíduos, estão sendo monitorados de perto pelas autoridades da União Europeia, uma vez que são nacionais de um estado-membro. A União Europeia expressou suas condolências e ofereceu apoio à família afetada, destacando seu compromisso com a segurança no trânsito.

Leia também: