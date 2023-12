Morreu Lusia Harris, a única mulher a ser oficialmente recrutada por uma equipa da NBA

"Estamos profundamente tristes por partilhar a notícia de que o nosso anjo, matriarca, irmã, mãe, avó, medalhista olímpica, a Rainha do Basquetebol, Lusia Harris, faleceu inesperadamente hoje no Mississippi", refere o comunicado.

Harris conduziu a Delta State a três campeonatos nacionais consecutivos da Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) de 1975 a 1977.

Enquanto estava na Delta State, o basquetebol feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 1976. Harris foi selecionada para a equipa e teve a distinção de ser a primeira mulher a marcar um cesto no primeiro jogo da competição. Os EUA ganharam a medalha de prata nesse ano.

Após a sua carreira universitária, o New Orleans Jazz da NBA, que começou a jogar em 1974 e mais tarde se mudaria para Utah, seleccionou-a na sétima ronda do draft de 1977 da NBA.

Outra mulher, Denise Long, foi selecionada no draft de 1969 pelos San Francisco Warriors, mas a escolha foi anulada pela liga, fazendo de Harris a única mulher, até à data, a ser oficialmente selecionada.

No entanto, Harris recusou a oferta dos Jazz, com a intenção de constituir família.

"Achei que era um golpe publicitário e senti que não era suficientemente boa", disse ela em "The Queen of Basketball", uma curta-metragem sobre a sua vida e carreira. "Por isso, decidi não ir. Sim, eu disse não à NBA".

"Não me arrependo de não ter ido para a NBA. Nem um pouco", disse ela.

A jogadora natural de Minter City, Mississippi, foi introduzida no Hall da Fama do Basquetebol Naismith Memorial em 1992 e fez parte da classe inaugural do Hall da Fama do Basquetebol Feminino em 1999.

Harris ainda é a recordista da carreira da Delta State em pontos (2.891) e rebotes (1.662), informou a universidade.

"Os últimos meses trouxeram grande alegria à Sra. Harris, incluindo a notícia do casamento do seu filho mais novo e o reconhecimento recebido por um documentário recente que chamou a atenção mundial para a sua história", disse a família no comunicado.

"Ela será recordada pela sua caridade, pelos seus feitos dentro e fora do campo e pela luz que trouxe à sua comunidade, ao Estado do Mississippi, ao seu país como a primeira mulher a marcar um cesto nos Jogos Olímpicos e às mulheres que jogam basquetebol em todo o mundo".

Jill Martin, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

