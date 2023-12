Morre o jogador de futebol Alex Apolinario, aos 24 anos

O Alverca disse que Apolinário desmaiou aos 27 minutos do jogo do clube da terceira divisão portuguesa contra o UFC Almeirim, no domingo, depois de aparentemente ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

"É com profundo pesar que comunicamos, de acordo com a informação prestada pela equipa médica do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã", escreveu o Alverca no Twitter na quinta-feira.

"A FC Alverca Futebol SAD irá prestar todo o apoio necessário aos seus familiares. Neste momento de luto, todas as actividades do FC Alverca estão canceladas".

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a morte cerebral é "quando uma pessoa numa máquina artificial de suporte de vida deixa de ter funções cerebrais".

Numa declaração no Instagram após o incidente de domingo, o Alverca disse que Apolinario foi atendido com um desfibrilhador pelos profissionais de saúde do clube.

"Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aos Bombeiros e Ambulância (Serviços), que rapidamente chegaram ao relvado do estádio e cuidaram do nosso jogador", disse Alverca.

"Queremos também agradecer o apoio prestado por todos os atletas e funcionários do UFC Almeirim neste momento tão delicado que passámos e estamos a viver hoje."

Apolinário passou pelas categorias de base do clube brasileiro Cruzeiro e fez algumas partidas na equipa principal antes de se mudar para Portugal.

O promissor jovem futebolista marcou um golo pelo Alverca numa famosa reviravolta na Taça de Portugal contra o Sporting CP, da primeira divisão, em 2019.

Aleks Klosok, da CNN, contribuiu para este relatório.

