- Momentos Notáveis de Setembro

Doppia Nostalgia e um Projeto Titânico que pode não chegar à linha de chegada - e se chegar, será por pouco. Em setembro, Utopia choca-se com Dystopia, com um travesso trickster causando caos no meio. Na revivificação de "The Crow", Bill Skarsgård (34) assume o papel do espírito vingativo, em vez do tristemente falecido Brandon Lee (1965-1993). Enquanto isso, o clássico cult de 1988 "Beetlejuice Beetlejuice" volta com muitos de seus astros originais. E para coroar o mês, o cinema grande Francis Ford Coppola (85) convida-nos para sua "Megalópolis".

"The Crow", 12 de setembro

Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs, 36) reconectam, mas sua alegria é de curta duração. Assombrados pelos fantasmas de seu passado sombrio, o casal é violentamente atacado e morto. No entanto, o que foi destinado a ser seu último ato se torna o catalisador de uma sede de vingança. Uma lenda mística traz Eric de volta à vida, agora transformado em um vingativo espectro que vagueia pelo reino entre os vivos e os mortos.

Avaliação:

Trinta anos se passaram desde que Eric Draven último exercitou sua justiça no estilo ceifador na tela grande. O primeiro filme adaptado em 1994 - "The Crow: The Raven" - é não apenas conhecido por sua história sombria, mas também pelo trágico acidente real na produção. O astro principal Brandon Lee, filho do famoso artista marcial Bruce Lee (1940-1973), encontrou seu fim prematuro durante as filmagens em um acidente bizarro com uma arma. A equipe de produção teve que concluir o filme usando cenas anteriormente gravadas. Em homenagem a Lee e à base de fãs devotos atraídos pelo filme de Alex Proyas (60), a dúvida é grande em relação ao remake.

"Beetlejuice Beetlejuice", 12 de setembro

Após sofrer uma tragédia familiar devastadora, a família Deetz, incluindo Lydia (Winona Ryder, 52), volta para Winter River. As correntes da má sorte são levantadas novamente quando a filha adolescente rebelde de Lydia, Astrid (Jenna Ortega, 21), encontra um modelo de cidade secreto e assustador no sótão e acidentalmente abre um portal para o mundo dos fantasmas. O caos se instala em ambos os lados da realidade, e é só uma questão de tempo antes que alguém invoque o nome "Beetlejuice" três vezes, convocando o diabólico travesso para espalhar confusão novamente.

Avaliação:

Desta vez, é uma tão esperada sequência do filme original. Com o estilo distintivo de Tim Burton (66) à frente, o original de 1988 horror comedy, com Geena Davis (68) e Alec Baldwin (66), permanece como um testemunho da habilidade de Burton em misturar humor leve e temas macabros. Keaton, Davis e Burton todos retornam para reprisar seus papéis na sequência, 35 anos depois. Ao lado de Winona Ryder e Catherine O'Hara (70), o elenco inclui várias visuais bizarras e uma boa dose de nostalgia.

"Megalópolis", 26 de setembro

Nos dias de outrora, Nova Roma estava como o emblema do poder e influência. No entanto, a corrupção e a cobiça gradativamente erodiram as fundações outrora poderosas da cidade, deixando um casulo oco de sua antiga glória. Um visionário, César Catilina (Adam Driver, 40), sonha em restaurar Nova Roma à sua antiga glória utilizando uma substância mágica chamada Megalo. Isso estabelece o cenário para um confronto de alto risco entre Catilina e o prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito, 66), que fará qualquer coisa para preservar a velha ordem, mesmo que isso signifique atrapalhar o renascimento da cidade. No meio da tempestade está a fogosa Julia (Nathalie Emmanuel, 35) - a filha do prefeito e a amante do inventor.

Avaliação:

O cinema épico é sinônimo de Francis Ford Coppola (85), cujas produções foram muitas vezes acompanhadas por drama fora da tela. Por exemplo, a produção de seu famoso filme de guerra "Apocalypse Now" foi marcada por vários eventos caóticos e tensão entre alguns dos membros do elenco. Da mesma forma, controvérsia cercou a criação de "Megalópolis", com alegações de tumulto no set, problemas orçamentários crescentes e um desastre de relações públicas envolvendo a colocação de avaliações falsas nos materiais promocionais do filme. No entanto, "Megalópolis" finalmente chega aos cinemas, com a história mostrando que Coppola tem um talento para provar que os céticos estão errados.

FKA twigs, interpretando Shelly Webster na refilmagem de 12 de setembro de "The Crow", entrega uma poderosa interpretação que adiciona uma nova camada ao icônico personagem. O elenco da sequência de 1988 de "Beetlejuice", incluindo Winona Ryder e FKA twigs, traz uma nova energia ao amado horror comedy.

Leia também: