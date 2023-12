Mohamed Salah marca um golo incrível e o Liverpool empata com o Manchester City

Depois de uma primeira parte sem golos, o jogo ganhou vida após o intervalo, com os espectadores no estádio de Anfield a assistirem a uma exibição de futebol ofensivo de cortar a respiração.

Apesar do domínio dos visitantes antes do intervalo, Sadio Mané abriu o marcador para o Liverpool, rematando para o fundo das redes após uma jogada inteligente de Salah.

O City respondeu apenas 10 minutos depois de ter estado em desvantagem, com o brilhante Phil Foden a fazer o golo do empate no canto inferior da baliza.

Com as duas equipas em alta, o jogo transformou-se num clássico e Salah voltou a colocar o Liverpool em vantagem com um golo individual impressionante.

O egípcio mostrou a sua habilidade de classe mundial ao passar por vários defesas do City antes de rematar com o pé esquerdo contra o guarda-redes Ederson.

"Tenho de ver para crer", sorriu Salah na entrevista à Sky Sports após o jogo. "Acho que seria mais especial se ganhássemos o jogo, mas as coisas são como são. Acho que foi um bom golo, mas não há muito a dizer".

Apesar de o próprio ter minimizado, foi mais um momento especial na incrível carreira de Salah no Liverpool, mas não se revelou o vencedor, com o City a empatar pela segunda vez apenas cinco minutos depois.

O remate de Kevin De Bruyne desviou de Joel Matip para a baliza, depois de mais um bom trabalho de Foden na ala esquerda.

O empate significou que nenhum dos dois times conseguiu derrubar o Chelsea do topo da tabela, com o Liverpool em segundo e o City em terceiro, indo para o intervalo internacional.

Guardiola frustrado

Ambas as equipas mostraram grande admiração uma pela outra antes do pontapé de saída, mas o jogo transformou-se numa disputa acesa na segunda parte.

O treinador do City, Pep Guardiola, ficou furioso na linha lateral quando James Milner, jogador do Liverpool, não viu o segundo cartão amarelo, momentos antes de Salah marcar.

Milner, que já tinha sido advertido, pareceu tropeçar em Foden, mas escapou de ser expulso, com o árbitro Paul Tierney a mostrar alguma clemência, para grande aborrecimento do banco do City.

"Foi um cartão amarelo, é demasiado claro", disse Guardiola à Sky Sports após o jogo. "Mas estamos em Anfield, tal como em Old Trafford. Nesta situação, um jogador do City seria expulso."

No início do jogo, Milner aparentemente tropeçou em Foden quando o atacante inglês invadiu a área, mas Tierney mais uma vez acenou para o jogo.

Apesar da polémica, o jogo será recordado pela capacidade ofensiva de ambas as equipas e pelo incrível lance individual de Salah.

"Se Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo marcarem aquele golo, então o mundo inteiro diz: 'sim, porque eles são de classe mundial'", disse o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, à Sky Sports após o jogo.

"Mo Salah marca aquele golo porque é de classe mundial. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. É assim que as coisas são".

Dada a sua forma nas últimas temporadas, os adeptos estão desesperados para que o jogador de 29 anos assine um novo contrato no clube, com o seu atual acordo a expirar em 2023.

O Liverpool ainda não chegou a um acordo com o egípcio, mas o ex-jogador Jamie Carragher diz que é imperativo que o clube faça o negócio.

"Conheço a situação em que o Liverpool se encontra. Eles não têm as finanças do Manchester City quando pensamos nos salários que pagam", disse Carragher ao falar como comentarista da Sky Sports no domingo.

"Mas, neste momento, Salah está a jogar tão bem como qualquer outro jogador no futebol europeu.

"O Liverpool não se pode dar ao luxo de deixar arrastar a situação do seu contrato, com a ameaça de o perder nos próximos dois anos."

