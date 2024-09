Modelo de nave espacial "Crew Dragon" mais uma vez atinge a Terra.

É uma viagem impressionante: o bilionário Jared Isaacman e outros três astronautas amadores estão atualmente voltando à Terra após passarem vários dias no espaço a bordo da cápsula SpaceX Crew Dragon. Esta viagem foi parte da missão "Polaris Dawn".

A missão espacial privada chegou ao fim nesta manhã com a cápsula SpaceX Crew Dragon pousando no mar, como mostrado em imagens ao vivo da transmissão da SpaceX. Inicialmente, a SpaceX havia previsto que a cápsula pousaria perto da ponta sul da Flórida.

A aventura começou por volta das 8h da manhã de terça-feira, com a cápsula SpaceX Crew Dragon decolando do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Uma vez em órbita, a cápsula atingiu uma altitude de aproximadamente 1.400 quilômetros, o que a torna a viagem mais longa dos seres humanos desde as missões Apollo à Lua nos anos 70, de acordo com a SpaceX. A Estação Espacial Internacional, em operação há décadas, fica a cerca de 400 quilômetros acima da Terra.

Durante a missão, a parte mais arriscada, chamada "o primeiro passeio espacial comercial" pela SpaceX, foi realizada. Jared Isaacman e a funcionária da SpaceX Sarah Gillis foram esperados para passar 15-20 minutos fora da cápsula testando novos trajes espaciais. No entanto, devido à brevidade da atividade, que durou apenas alguns minutos, ambos permaneceram presos a uma espécie de escada na entrada da Crew Dragon em vez de flutuar livremente no espaço.

Ao contrário da ISS, que possui uma câmara de descompressão, a Crew Dragon não possui uma. Como resultado, todos os quatro membros da tripulação, incluindo o ex-piloto militar Kidd Poteet e a funcionária da SpaceX Anna Menon, tiveram que usar seus trajes espaciais durante a missão. Eles também tiveram que enfrentar o vácuo do espaço enquanto a escotilha estava aberta e não havia ar respirável dentro da cabine.

Os viajantes espaciais Jared Isaacman e sua tripulação concluíram com sucesso o primeiro passeio espacial comercial durante sua missão, apesar dos planos iniciais de flutuarem livremente fora da cápsula. Ao retornar à Terra, esses viajantes da cápsula SpaceX Crew Dragon continuarão a fazer história, já que foram os seres humanos mais distantes da Terra desde as missões Apollo.

