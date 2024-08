- "Mistério desvendado": especialistas anunciam descoberta da posição do MH370

Há mais de uma década, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu dos radares enquanto viajava de Kuala Lumpur para Pequim, levando 239 passageiros. Desde então, pesquisadores e entusiastas da aviação têm tentado desesperadamente desvendar essa enigma da aviação. Recentemente, um cientista australiano, Vincent Lyne, da Universidade da Tasmânia, afirmou ter identificado o local onde o avião repousa.

Lyne anunciou em uma publicação no LinkedIn que acredita que os destroços estejam localizados em uma fossa de 6.000 metros de profundidade, escondida na perigosa topografia marinha no final do Broken Ridge, um platô oceânico no sudeste do Oceano Índico. Este ambiente acidentado e perigoso provavelmente é a razão pela qual os destroços ainda não foram encontrados. O estudo de Lyne de 2021 foi recentemente aprovado e publicado na prestigiada revista "Journal of Navigation" após um rigoroso processo de revisão.

Mas o que causou o avião a cair? Lyne está convicto de que não foi devido à falta de combustível, como geralmente se assume, mas sim a uma aterrissagem intencional na água executada pelo capitão do avião, Zaharie Shah. Ele baseia essa crença nos danos nas asas e no sistema de flap, assim como em um flap descoberto na costa de La Réunion, que ele afirma se assemelha ao aftermath do pouso controlado na água do Capitão Chesley "Sully" Sullenberger no Rio Hudson em Nova York em 2009, onde todos os 155 passageiros chegaram em segurança à margem.

Pouso Planejado ou Emergência?

Os achados de Lyne apoiam a teoria proposta pelo especialista canadense em aviação e ex-oficial de investigação Larry Vance, que também notou danos peculiares em um destroço descoberto e acreditava que fosse o resultado de um pouso controlado na água. Se o Capitão Shah escolheu intencionalmente ir para baixo ou se uma emergência forçou a decisão ainda permanece incerto mesmo com os últimos desenvolvimentos.

Para sua pesquisa, Lyne combinou a longitude da pista do aeroporto de Penang com uma rota de voo encontrada no simulador pessoal do piloto, que os investigadores do FBI Previously dismissed as "irrelevant". Na interseção dessas duas linhas, Lyne claims, lies the 6,000-meter deep pit. MH370 desapareceu dos radares perto de Penang na época.

Lyne urgentemente chamou as autoridades para investigar o local que ele descobriu, já que isso pode trazer encerramento às famílias dos passageiros desaparecidos que foram submetidos a uma multiplicidade de "teorias confusas" e "especulações infundadas".

O mistério em torno do desaparecimento do MH370 tem levado os pesquisadores a considerar várias teorias, com a hipótese mais recente de Lyne sugerindo que o avião caiu intencionalmente em uma fossa de 6.000 metros de profundidade no Oceano Índico. Apesar da topografia marinha acidentada, a localização dos destroços poderia potencialmente fornecer encerramento às famílias dos 239 passageiros.

