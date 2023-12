Minissérie exclusiva do Instagram: Viajar para o futuro com o realizador Danny Sangra

Para lançar um programa contínuo de encomendas de artistas originais, a CNN Style enviou o realizador Danny Sangra , sediado em Londres, para o futuro.

Este é o início de muitos projectos criativos futuros, uma vez que pretendemos apoiar e dar destaque ao trabalho dos nossos artistas e criadores favoritos em todo o mundo.

Nesta curta série de vídeos fictícios - criada exclusivamente para a CNN e estreada no feed do Instagram da CNN Style - Sangra imagina, de forma divertida, entrevistas de 15 segundos com personagens que vivem nos anos 2125, 3226, 5265, 7510 e 100005.

A série de curtas-metragens do Instagram de Sangra marca o fim da nossa semana do Instagram com o tema do futuro. Clique para ver a galeria de imagens que seleccionámos nos últimos sete dias, com trabalhos de designers e colectivos criativos como Universal Everything, FIELD, thegentlemanbronco e outros.

Episódio um: Teletransporte no ano 2125

Episódio dois: Robôs que falam no ano 3226

Episódio três: De volta ao básico no ano 5265

Episódio quatro: Viver para sempre no ano 7510

Episódio cinco: Bolas de gás e poeira estelar no ano 100005

Danny Sangra: Regressado do futuro

Danny Sangra começou a desenhar em criança para se salvar do tédio das muitas horas passadas no cabeleireiro da sua mãe. Anos mais tarde, as suas ilustrações continuam a lembrar suavemente os rabiscos da infância.

O desenho foi apenas o começo para este polímata criativo e, ao longo dos últimos anos, Sangra tem provado, com cada novo projeto, que é totalmente capaz de transitar entre vários meios.

O ilustrador, fotógrafo e agora realizador, contratado pela Academy +, criou videoclipes e filmes de moda para Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton e, mais recentemente, para a British Vogue, mas é frequente encontrá-lo em cenários de filmes de baixa ficção e baixo orçamento a dirigir os seus amigos actores em vídeos fictícios feitos para a Internet. O seu último projeto é uma longa-metragem (a sua primeira) chamada Goldbricks in Bloom.

Os filmes de Sangra são fáceis de identificar, normalmente com um humor estranho ou negro. Conseguiu construir uma audiência de seguidores fiéis que muitas vezes desafiam o uso do diálogo em curtas-metragens de ficção.

Há quanto tempo trabalhas em vídeo online?

Nunca fiz nenhum vídeo antes da Internet, por isso acho que trabalho com vídeo online desde que faço vídeos. Ou seja, há 5 anos (mais ou menos).

Qual foi o teu projeto mais desafiante?

Fiz uma longa-metragem no ano passado (Goldbricks in Bloom) que estou a terminar agora. Tivemos de filmar um guião de 110 páginas em 12 dias, não tínhamos muito orçamento e tínhamos uma equipa de sete pessoas.

Como é que criaste o teu tom de voz e o teu estilo de fazer vídeos?

Faço muitos trabalhos pessoais, onde posso fazer o que me apetece. Isto permite-me testar coisas sem ninguém a olhar por cima do meu ombro.

Começo por ver o que tenho disponível e depois tento fazer algo com isso. A maior parte do trabalho é uma simples tentativa e erro. Se cometo um erro, então continuo com ele. Venho de um passado de pintura, por isso, quando algo não funciona, continuo a trabalhar nele até o transformar em algo de que gostamos.

A que atribui o aumento do vídeo online de curta duração?

Ao fácil acesso e ao facto de as pessoas poderem vê-los entre a leitura de e-mails.

O que o atraiu neste projeto?

Gostei da ideia de entrevistar pessoas no futuro, apesar de claramente não estarmos no futuro. Avançar no tempo, pensar no rumo que a existência humana está a tomar, mas de uma forma totalmente casual.

Não é a primeira vez que crias curtas-metragens para o Instagram, porque gostas deste formato?

O meu trabalho pessoal tende a ter muito diálogo, por isso é um desafio fazê-lo caber em 15 segundos. É muito mais rápido, despojado e direto. Gosto do humor com que se pode brincar.

O que é que se segue no mundo do vídeo online?

Não sei o que vem a seguir, mal consigo acompanhar o que está a acontecer agora.

Quem é a tua estrela em ascensão neste momento?

Um miúdo qualquer, que vive numa cidade aborrecida no meio do nada. Está prestes a desenvolver uma nova perspetiva/estilo/voz que vai levar tudo numa nova direção. É a esse que estou atento.

Fonte: edition.cnn.com