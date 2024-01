Mikaela Shiffrin está a uma vitória do recorde de Lindsey Vonn após a 81ª vitória na Taça do Mundo

Esta foi a quinta vitória consecutiva de Shiffrin - e ela pode ainda não ter terminado. Com outro slalom em Zagreb agendado para quinta-feira, a atleta de 27 anos pode igualar o recorde da compatriota Vonn e garantir o seu lugar na história do esqui.

Shiffrin está também a apenas cinco vitórias de igualar o recorde geral de vitórias na Taça do Mundo, atualmente detido pelo sueco Ingemar Stenmark.

"Estou incrivelmente feliz", disse Shiffrin após a sua vitória em condições difíceis. "Diverti-me imenso a esquiar hoje. Foi realmente o meu melhor esqui (em) ambas as pistas.

"Nada menos do que o melhor vai funcionar. Estava a correr todos os riscos que precisava e consegui chegar ao fim. É uma sensação incrível quando é suficientemente bom."

Depois de uma vantagem de 0,23 segundos na primeira corrida, Shiffrin dominou a neve mole e escorregadia de Zagreb na segunda corrida, terminando com 0,76 segundos de vantagem sobre a eslovaca Petra Vlhová, campeã olímpica de slalom, e 1,21 segundos sobre a sueca Anna Swenn Larsson.

A série de vitórias de Shiffrin remonta à competição Super G em St. Moritz, Suíça, a 18 de dezembro, após o que registou vitórias no slalom gigante (duas vezes) e no slalom em Semmering, Áustria.

As únicas esquiadoras a vencer mais corridas consecutivas são a suíça Vreni Schneider, que ganhou oito seguidas entre 1988 e 1989, e a alemã Katja Seizinger, que venceu seis seguidas em 1997.

A recente forma de Shiffrin é uma reviravolta notável desde o início do ano passado, quando a três vezes medalhista olímpica não conseguiu subir ao pódio nos Jogos de Pequim.

Com cinco vitórias no slalom nas últimas cinco corridas, Shiffrin era a grande favorita para vencer a corrida de quinta-feira na mesma pista, antes de as altas temperaturas e o vento cancelarem o evento.

A primeira corrida estava prevista para começar às 15h00 locais (9h00 no horário da costa leste) e a segunda às 18h00 (12h00 no horário da costa leste).

