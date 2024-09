Meyer Burger, fabricante de painéis solares, pretende reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 19%.

Meyer Burger, um dos principais players da indústria de fabricação de módulos solares, está passando por transformações significativas. Após o fechamento de uma instalação no início deste ano, a empresa agora está fazendo ajustes adicionais em sua força de trabalho. Principalmente, as mudanças estão ocorrendo na gestão, e muitos empregos são previstos para serem perdidos até o final de 2025.

A empresa suíça em dificuldades anunciou que reduzirá sua contagem de funcionários da atual aproximadamente 1050 para cerca de 850 até o final de 2025. A maioria das reduções ocorrerá na Europa, enquanto o crescimento é projetado nos EUA. Meyer Burger está buscando lucratividade por meio desta reestruturação.

Embora os locais específicos para os cortes de empregos ainda não tenham sido determinados, não é possível descartar demissões em sites alemães, de acordo com Franz Richter, presidente do conselho de administração. No entanto, ele garantiu que o site em Thalheim, em Saxony-Anhalt, permanecerá e continuará a funcionar como a espinha dorsal da empresa. O site em Hohenstein-Ernstthal, em Saxony, é essencial para pesquisa e desenvolvimento. Os cargos administrativos são os mais prováveis de serem afetados pelos cortes.

Investidores expressaram preocupação e ceticismo, já que a ação caiu cerca de oito por cento para 1,76 francos suíços. Especialistas do Banco Cantonal de Zurique comentaram que, embora o plano de reestruturação seja sensato, pode ter chegado tarde demais para evitar a gradual declínio da Meyer Burger.

Mudanças na Gestão

Como parte de seu processo de reestruturação, a Meyer Burger também testemunhou modificações em sua equipe de liderança. O ex-CEO, Gunter Erfurt, renunciou e deixará a empresa. Richter, que agora liderará a gestão, compartilhou que Erfurt tomou essa decisão por conta própria. Além disso, o diretor financeiro, Markus Nikles, também deixará a empresa. Temporariamente, Ralf Hermkens (EUA) e Frank Zimmermann (Europa) relatarão ao conselho de administração para assuntos financeiros. O trio initially concentrará em restaurar rapidamente a lucratividade. Várias opções estão sendo revisadas para cobrir a lacuna de financiamento remanescente.

O objetivo é alcançar um resultado operacional (EBITDA) na faixa de centenas de milhões de francos suíços até 2026, com uma receita de 350 a 400 milhões de francos suíços. As estratégias são baseadas nas capacidades de produção já existentes e nos contratos de compra existentes.

A Meyer Burger vem registrando prejuízos por anos. Em 2023, a empresa relatou um prejuízo EBITDA de 164 milhões de francos suíços em receita de 135 milhões de francos suíços. O conselho initially pretendia transferir a maioria de sua produção para os EUA, mas teve que arquivar esses planos devido a opções de financiamento insuficientes. No início deste ano, eles também fecharam o que afirmaram ser o maior site de produção de módulos solares da Europa, em Freiberg, Saxony.

Apesar desses tempos desafiadores, a Meyer Burger permanece comprometida em aproveitar a energia da energia solar. Com a reestruturação, a empresa visa aumentar seu foco no crescimento nos EUA, onde espera oportunidades significativas em energia solar.

A nova equipe de liderança, sob a liderança de Franz Richter, visa uma redução substancial nos prejuízos, com um resultado operacional (EBITDA) na faixa de centenas de milhões de francos suíços até 2026, mantendo a receita na faixa de 350 a 400 milhões de francos suíços, principalmente através do uso de capacidades de produção e contratos de compra existentes.

