Meta limita o acesso ao Instagram apenas para usuários adolescentes.

Adolescentes que usam o Instagram terão em breve suas atividades no plataforma restritas, já que a Meta, sua empresa-mãe, está introduzindo "Contas para Adolescentes". Essas contas limitarão quem pode entrar em contato com eles e o que eles podem ver, com menores de 16 anos precisando de consentimento parental para flexibilizar essas proteções.

A Meta também está trabalhando para aprimorar a detecção de idade usando IA, para combater o problema de adolescentes falsificando suas idades. De acordo com o chefe de política da Meta, Nick Clegg, essas medidas atingem um equilíbrio entre os direitos dos adolescentes, dos pais e das empresas de mídia social. Embora essas restrições possam levar a um uso menor do Instagram por adolescentes, elas têm como objetivo aumentar a confiança dos pais nas medidas de segurança.

As restrições que não podem ser alteradas sem aprovação parental até os 16 anos incluem:

Um modo noturno: Notificações são desativadas e respostas automáticas para mensagens diretas são enviadas entre 10 PM e 6 AM.

Um limite de tempo: Os usuários são convidados a sair após 60 minutos de uso diário.

Contas privadas: Novos seguidores precisam ser aceitos antes de poderem ver os posts de um usuário.

"Conteúdo sensível", como cirurgias plásticas ou violência, é limitado.

Um filtro para palavras e frases ofensivas é implementado nos comentários.

Os pais terão acesso à lista de usuários com quem seus adolescentes conversaram nas últimas semanas, mas não ao conteúdo dessas conversas. Eles também poderão definir um limite de uso diário ou restringir o acesso em determinados horários.

Inicialmente, essas contas para adolescentes serão introduzidas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália. Elas estarão disponíveis na UE até o final do ano e em outras plataformas da Meta, como o Facebook, WhatsApp e Threads, no ano seguinte.

Estimulando o Diálogo em torno de Controles Parentais

A abordagem da Meta para detectar declarações falsas de idade envolve analisar informações do perfil e interações com posts e outras contas. Se a IA identificar um usuário que parece estar representando sua idade de forma errada, ele também será transferido para uma conta para adolescentes, se necessário. Se a IA cometer um erro, o usuário terá a opção de voltar a uma conta padrão, mencionou Clegg.

A Meta espera estimular a discussão em torno de opções de controle parental fáceis de implementar em diferentes plataformas. Críticos frequentemente acusam empresas de tecnologia, incluindo a Meta, de não proteger adequadamente os jovens em suas plataformas.

Apesar dessas novas restrições, o Instagram continua sendo uma plataforma valiosa para os adolescentes se expressarem e se conectarem com os outros. No entanto, a implementação dessas medidas pode encorajar interações online mais cuidadosas e consideradas, dadas as restrições mais rígidas nas mensagens diretas e no conteúdo.

