Nas eleições alemãs no leste, os eleitores votam indiretamente contra a coligação de trânsito. Pela primeira vez, o fechamento de uma fábrica na Alemanha está sendo discutido na VW. De repente, uma ponte em Dresden **desaba sem aviso. Isso é um sinal do estado frágil da Alemanha? "A VW serve como uma representação do que ocorre quando indivíduos ou indústrias não ficam atentos às tendências futuras", diz David Wortmann. Apesar disso, o consultor de negócios e investidor mantém esperanças para o futuro no "laboratório climático" da ntv. "Há uma certa disparidade entre a percepção pública e a realidade", diz Wortmann. Ele sugere que a Alemanha deveria superar sua postura temerosa e diversificar sua economia: "Ainda temos excelentes conhecimentos e um sólido cenário de pesquisa."

ntv.de: Como vai a Alemanha?

David Wortmann: A mensagem é: a Alemanha está à beira do precipício. O desabamento da ponte de Dresden, os desafios na VW e grandes crises como a mudança climática. No entanto, sou um otimista, talvez até propositadamente. Ignorar esses problemas vem a um alto custo. Na verdade, muito está acontecendo no mundo. Portanto, mantenho-me otimista em relação ao futuro.

A maioria das pessoas em pesquisas expressa opiniões diferentes, elas temem perdas mais.

Há uma disparidade entre a perspectiva das pessoas e os fatos, por exemplo, quando se trata de energia renovável. Afirmou-se uma vez, e às vezes ainda se afirma, que essa é uma maneira cara de gerar energia. Isso não é verdade. A energia eólica ou solar provam ser as formas mais baratas de geração de energia, mesmo em um país como a Alemanha, que não é particularmente ensolarado ou ventoso. No entanto, algumas pessoas ainda acreditam que a eletricidade é muito cara devido à influência de certas figuras populistas.

Mas os problemas da VW não são devido às más vendas de carros elétricos. A VW não é um caso isolado, já que muitos empregos industriais bem remunerados estão em risco em muitas grandes empresas.

A VW representa o que ocorre quando atores individuais ou indústrias ignoram os desenvolvimentos futuros. Você pode não apoiar o sistema político do governo chinês, mas a China entendeu a importância de investir pesadamente na expansão da energia renovável e da eletrificação. Elon Musk, independentemente de sua opinião sobre ele, criou um novo mercado e uma empresa bem-sucedida com a Tesla.

Não são as más vendas de carros elétricos que estão causando os problemas da VW?

Fabricantes como a Tesla initially targeted the high-priced market segment with their offerings, such as the Roadster or Model S, which were intended for customers who were willing to pay more. They then moved into mass production. VW operates in the low-price segment, where the company has struggled to provide a compelling electrical alternative due to the high cost of electric cars and their limited fit within Volkswagen's portfolio.

A VW é culpada?

Isso seria simplificar demais a situação. Todos os fabricantes de carros e a sociedade debateram o tipo de combustível para o futuro. Inicialmente, a ênfase estava no diesel ambientalmente amigo, depois passou para os E-fuels ou hidrogênio. Isso deixou os consumidores confusos, pois eles não sabiam qual carro comprar.

E o que devemos fazer com a VW agora? Fechar as fábricas alemãs e demitir trabalhadores, ou optar pelo quatro dias de trabalho por semana que é financeiramente inviável?

Não estou no conselho da VW, mas recomendaria me concentrar em investir em novas tecnologias de propulsão. Claro que isso poderia significar fechar fábricas que se especializam em tecnologia ultrapassada.

Não estávamos nesse ponto já? Herbert Diess, que antecedeu Oliver Blume como CEO da VW, falhou com sua estratégia consistente de carro elétrico, mesmo com os sindicatos.

Essa estratégia deveria ter sido implementada consistentemente, mesmo se Diess estava atrasado para o jogo. Se tivesse, a Volkswagen estaria em uma posição diferente hoje. Mas isso é água passada. Essa transformação, de A para B para algo melhor, está em andamento, mas agora com mais perturbações: Temporariamente, o pessoal pode precisar ser reduzido para investir no novo setor.

Se você ouvir as declarações do CEO da VW, Blume, os problemas não estão sendo resolvidos por um carro elétrico acessível. Algo parece estar fundamentalmente errado. A BMW e a Daimler estão apenas ligeiramente melhores.

O governo alemão visa guiar a Alemanha para o futuro. Infelizmente, a coligação de trânsito encontrou desacordos sobre como alcançar esse objetivo. Essa é a pergunta central de nossa época. Nos EUA, eles tomaram uma grande decisão com a Lei de Redução da Inflação, fornecendo bilhões em subsídios para apoiar as tecnologias futuras. A China tem uma abordagem e uma estrutura de custos diferentes. A Europa precisa encontrar uma solução.

Herbert Diess critica a coligação de trânsito pelos problemas da VW, citando a falta de diretrizes claras. Você concorda?

Absolutamente. As pessoas precisam de diretrizes, motivação, inspiração e comunicação clara. No entanto, o Chanceler Federal não é conhecido por suas habilidades de comunicação excepcional, e esse trio ainda não encontrou uma linguagem comum. A política, em minha opinião, inclui não sempre implementar mudanças que as pessoas querem, mas sim o que é necessário para o bem maior, mesmo que seja difícil no momento e exija reconstrução. Esse tipo de liderança está faltando na política no momento, enquanto a economia já fez algum progresso nesse sentido.

Onde, por exemplo?

A indústria do aço está sob intensa pressão, especialmente da China. Os custos de neutralização de carbono do setor e produção de aço verde na Alemanha são consideravelmente altos. No entanto, eles estão determinados a produzir aço verde em suas instalações alemãs no futuro.

Enquanto não queremos subestimar a importância da indústria do aço, é duvidoso que ela determinará a saúde econômica da Alemanha nos próximos 15 anos. Esse papel parece caber a grandes nomes como a VW. Não está preocupado que já perdemos terreno para potências como a China, antes de termos descoberto uma estratégia para o futuro?

O setor automotivo está saturando a economia da Alemanha, mas talvez seja hora de alargar os nossos horizontes, ultrapassar esta ansiedade e direcionar a nossa atenção para áreas onde prosperamos.

E quanto a esses setores?

Há uma vasta indústria em torno das energias renováveis. Em relação à eletrólise e ao hidrogénio verde, parece que temos uma vantagem na Europa no momento.

Mas não está o hidrogénio verde ainda numa fase inicial?

exactly why we can't afford to overlook this sector. Green hydrogen holds immense potential in the years to come. We could also significantly contribute to other electric vehicle value chains, such as charging infrastructure. Despite the setbacks in revitalizing the German solar industry, our research prowess and expertise in renewable energies remain strong. I maintain a positive outlook, as this isn't the moment to shy away.

Conversa entre Clara Pfeffer e Christian Herrmann com David Wortmann. A discussão foi encurtada e simplificada para melhor compreensão. A conversa integral está disponível no podcast "Klima-Labor".

