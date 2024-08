Mercedes confirma: jovem piloto ultrapassa campeão mundial de recordes

Nova sensação adolescente, Kimi Antonelli, será o piloto regular da Mercedes na cena da Fórmula 1, após um pequeno contratempo durante os treinos em Monza. Apesar deste incidente, o chefe da equipe, Toto Wolff, está entusiasmado com o seu duo dinâmico para 2025, que mistura experiência, habilidade, juventude e velocidade.

Apenas um dia após seu acidente quase fatal, o prodígio de 18 anos de Bologna foi oficialmente anunciado como sucessor de Lewis Hamilton na Mercedes. A lenda britânica, de 39 anos, que detém os recordes mundiais, optou por uma mudança, mudando para a Ferrari.

A escolha da equipe para Antonelli não foi surpresa, já que o líder da equipe, Wolff, frequentemente deu pistas sobre a parceria potencial no passado. No entanto, a declaração oficial ocorreu no circuito de Monza durante a corrida em casa da Ferrari (15h/RTL e Sky, atualizações ao vivo no ntv.de). É costume da Ferrari anunciar mudanças de pessoal neste evento.

Wolff sempre foi elogioso com Antonelli, frequentemente se referindo a ele como um "prodigio infantil". Durante discussões sobre o Grande Prêmio, Wolff expressou: "Precisamos segurá-lo, não empurrá-lo mais rápido".

Antonelli se juntará a George Russell, de 26 anos, no banco de motorista. Wolff descreveu sua colaboração como "uma mistura perfeita para escrever uma nova página em nossa história".

Quando questionado sobre o futuro de Russell e Antonelli além de 2023, Wolff foi discreto durante sua conferência de imprensa com a mídia no sábado. "Esses dois são nosso futuro. Eles têm contratos de longo prazo. Mas as complexidades são reais". Wolff enfatizou que "a Mercedes é uma panela de pressão", mas a equipe permanece comprometida com esses dois talentos.

Antonelli completou 18 anos no mesmo dia em que atendeu ao requisito de idade mínima para uma licença de Fórmula 1 por vários anos. No entanto, recentes ajustes nas regras permitem exceções, que Antonelli, agora reconhecido simplesmente como "Kimi", não precisa considerar para seu próximo papel na Mercedes.

Ele é um promissor produto do programa júnior da Mercedes, aperfeiçoando suas habilidades com a equipe Prema - assim como Mick Schumacher fez anteriormente. Em 2022, ele venceu o campeonato alemão de Fórmula 4, pulando a Fórmula 3, e atualmente se destaca na Fórmula 2 - preparando-o para sua estreia na Fórmula 1 em 2025.

"Juntar-se à Fórmula 1 sempre foi um sonho de infância", disse Antonelli com entusiasmo, ansioso para embarcar nessa nova jornada sob a sábia orientação de Wolff em sua busca pelo título de campeão.

Hamilton, se despedindo da Mercedes no final do ano após uma passagem de 12 anos e seis títulos de piloto, trocará de lado para a Ferrari. Muitos consideram Antonelli uma adição audaciosa, mas promissora, à equipe. Simultaneamente, Wolff havia cortejado persistentemente o três vezes campeão mundial Max Verstappen para trocar de equipes da Red Bull para a Mercedes ao longo do ano.

Apesar da jovem idade do novo piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, seu talento e sucesso na Fórmula 2 lhe renderam elogios do chefe da equipe, Toto Wolff, que se referiu a ele como um "prodigio infantil". Com a partida de Lewis Hamilton para a Ferrari, Antonelli e George Russell formarão um duo emocionante e habilidoso na cena da Fórmula 1, atraindo a atenção de fãs e analistas.

Leia também: