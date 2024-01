Membros de clube de surf australiano chocados com a proibição da nudez nos balneários e duches

A nadadora Nada Pantle, que utiliza regularmente os balneários depois de um mergulho matinal em Terrigal, Nova Gales do Sul, disse que lhe foi enviada uma carta a avisar que tinha violado a política de nudez do Terrigal Surf Life Saving Club, noticia a afiliada da CNN 7News .

Uma placa no clube aconselha os utilizadores a "tomar banho com o fato de banho e mudar de roupa com a toalha à sua volta". Outro nadador disse à BBC que o sinal apareceu "provavelmente há três meses".

A carta enviada a Pantle diz o seguinte: "A direção avisou os membros que a nudez não é aceitável de acordo com a Política de Segurança Infantil".

"É da sua responsabilidade seguir as regras ... se continuar a ignorar as regras, estará sujeito a acções disciplinares e/ou incluindo a rescisão da sua filiação", acrescenta a carta, segundo a 7News.

Pantle discordou da política, dizendo à afiliada da CNN 9News: "É para isso que servem os balneários, para mudar de roupa".

Entretanto, Wendy Farley, membro do clube, disse ao 9News que a nova política promove a vergonha do corpo.

"Acho que é terrível, acho que é um passo atrás e acho que é mau para as mulheres jovens", disse Farley.

Pantle disse que a carta a fez sentir-se "ansiosa" e que, desde então, deixou o clube.

"Estava tão ansiosa com a possibilidade de alguém ver alguma coisa e dar a uma criança uma perturbação de stress pós-traumático que entreguei a minha demissão", disse ao 7News.

A CNN contactou o Terrigal Surf Life Saving Club e a Surf Life Saving Australia, a organização voluntária de salva-vidas de praia do país, para obter mais esclarecimentos e comentários.

A Política de Segurança Infantil da Surf Life Saving Australia afirma que os membros "não devem tomar banho ou mudar de roupa ao mesmo tempo que supervisionam grupos de crianças" e que devem "evitar situações individuais com um CYP (criança ou jovem) numa área de vestiário; garantindo que eles não se despem e evitam usar um vestiário com um CYP, a menos que haja outras pessoas presentes".

Jon Harkness, da Surf Lifesaving NSW, defendeu o incidente à 7News.

"Temos de ter em atenção os nossos membros mais novos e a proteção das crianças", afirmou.

"Terrigal apenas pediu às pessoas para usarem os seus calções de banho quando tomam banho e serem discretas usando uma toalha quando realmente precisam de se trocar".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com