Melissa Hoskins, duas vezes ciclista olímpica, morre aos 32 anos após ser atropelada por um carro

Um comunicado divulgado pela polícia da Austrália Meridional no domingo informava que uma mulher de 32 anos tinha morrido depois de ter sido atropelada por um carro conduzido por um homem "conhecido da mulher", em Adelaide, na Austrália. Os meios de comunicação social locais deram o nome de Hoskins à mulher.

A mulher "sofreu ferimentos graves e foi levada para o Royal Adelaide Hospital para tratamento", refere o comunicado da polícia. "Infelizmente, ela morreu no hospital durante a noite".

A emissora nacional australiana ABC e outros meios de comunicação locais noticiaram que o marido de Hoskins, Rohan Dennis, bicampeão mundial de contrarrelógio e vencedor de uma etapa da Volta à França, tinha sido detido e acusado de provocar a sua morte.

O comunicado da polícia não mencionou o nome do homem de 33 anos que foi "detido e acusado de causar a morte por condução perigosa, de conduzir sem o devido cuidado e de pôr a vida em perigo".

O comunicado da polícia acrescenta que o homem foi libertado sob fiança e deverá comparecer no Tribunal de Adelaide a 13 de março.

A CNN contactou a polícia da Austrália do Sul e o Tribunal de Adelaide, solicitando a confirmação de que Dennis era o homem detido e acusado, bem como a data da sua comparência em tribunal. A CNN também contactou Dennis através do seu sítio Web e da sua equipa de gestão para obter comentários.

Um porta-voz da polícia disse à Reuters que a política da polícia é não confirmar os nomes dos acusados envolvidos num incidente.

Hoskins foi uma ciclista de pista bem sucedida, tornando-se campeã mundial e estabelecendo um recorde mundial em 2015 como parte do quarteto feminino de perseguição por equipas da Austrália.

Competiu nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016 na mesma prova, perdendo uma medalha por apenas 0,181 segundos nos Jogos de Londres de 2012.

Reformou-se em maio de 2017 após os Jogos Olímpicos do Rio, casou com Dennis em fevereiro de 2018 e teve dois filhos.

Figuras do mundo do ciclismo prestaram homenagem a Hoskins, incluindo a sua compatriota e medalhada de ouro olímpica Anna Meares, que afirmou: "Estou com o coração muito pesado. Os meus pensamentos estão com os seus filhos, família e amigos".

Anna Meares acrescentou no seu post no X: "Este é um momento muito difícil e trágico. RIP Melissa Hoskins".

A CPA Women, a associação mundial de mulheres ciclistas, publicou no X que estava "chocada com a notícia da morte de Melissa Hoskins" e enviou "os seus pensamentos àqueles que a amam, a começar pelos seus filhos, e que tiveram a sorte de pedalar com ela durante uma vida demasiado curta".

A antiga equipa de Hoskins, agora conhecida como Liv AlUla Jayco, disse que ficou "devastada" ao saber da sua morte.

"Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos e com toda a comunidade do ciclismo neste momento profundamente triste. Ela nunca será esquecida", afirmou a equipa no X.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com