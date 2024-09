- Melhoramento da pontualidade: Wissing propõe plano de restauração ferroviária

Ministro dos Transportes Volker Wissing, do Ministério Federal, está pressionando a Deutsche Bahn e instando a empresa estatal a elaborar um plano de reestruturação. Wissing destacou a necessidade urgente de melhorar a pontualidade e o uso de trens em Berlim. Ele expressou preocupação com a atual pontualidade ruim e a confiabilidade insatisfatória do sistema ferroviário. São necessárias grandes ajustes em ambos os setores econômico e organizacional. Wissing enfatizou a importância de melhorar a lucratividade da Deutsche Bahn, destacando casos de prejuízos, como no transporte de carga e de longo curso.

Wissing: Governo Federal fez compromissos financeiros

Ele mencionou ter encontrado a Deutsche Bahn em uma situação desafiadora quando assumiu o cargo em 2021, com sua infraestrutura em desordem. Wissing se referiu ao conceito de renovação até 2030 para trilhos particularmente estressados - a renovação da primeira trilha, a Riedbahn entre Frankfurt e Mannheim, começou no meio de julho e resultará em um fechamento completo até meados de dezembro. O governo federal agora exige que a gestão se concentre em melhorar estruturalmente a empresa.

O governo federal contribuiu com financiamento adicional à Deutsche Bahn e implementou reformas legais para financiar a rede ferroviária. Também foi criada uma nova divisão de infraestrutura. O governo federal, como proprietário, fez "compromissos antecipados", disse Wissing.

Deutsche Bahn deve apresentar um plano

Agora, a Deutsche Bahn é responsável pela implementação das melhorias. Wissing destacou sete áreas de foco. O conselho de supervisão da Deutsche Bahn revisará e aprovará o conceito durante sua próxima reunião. Wissing espera relatórios regulares a cada três meses sobre se os objetivos estão sendo alcançados. "Queremos um programa de reestruturação que se estenda até 2027 e produza melhorias contínuas", disse Wissing. "A ideia de que não vai funcionar não é aceitável. Essa é minha expectativa".

Por exemplo, a Deutsche Bahn deve implementar medidas para melhorar significativamente a pontualidade "rápido" durante a renovação da infraestrutura. Em julho, a taxa de pontualidade no transporte de longo curso foi de apenas 62%. Wissing não especificou uma taxa exata. A Deutsche Bahn deve fornecer figuras concretas.

Melhorar o uso dos trens

Um relatório do ministério sugere que a DB Fernverkehr deve maximizar o uso de seus trens para retornar a operações lucrativas e sustentáveis. Se isso será alcançado por meio de preços atraentes para trens subutilizados ou pela aquisição de novos clientes empresariais, fica a critério do conselho ferroviário. Wissing se opôs ao fechamento de trilhos.

A Deutsche Bahn deve melhorar suas estruturas

Do ponto de vista financeiro, o primeiro semestre foi desafiador para a Deutsche Bahn: após a contabilização de juros e impostos sobre a renda, houve um prejuízo de 1,2 bilhão de euros. A empresa deve cortar custos, como anunciado pelo diretor financeiro Levin Holle no final de julho. Cerca de 30.000 empregos serão eliminados nos próximos anos - no entanto, as operações de trens não serão afetadas.

Wissing se recusou a comentar se esse número é suficiente. Isso não é papel do proprietário. O relatório do ministério sugere que a Deutsche Bahn deve eliminar estruturas redundantes e aumentar sua "produtividade pessoal" novamente. Também recomenda examinar investimentos fora da renovação da infraestrutura.

A Deutsche Bahn precisa incorporar um plano abrangente de reestruturação do sistema ferroviário, como solicitado pelo Ministro dos Transportes Volker Wissing. O governo federal, como proprietário, comprometeu-se com fundos adicionais e implementou reformas legais para apoiar esse plano.

