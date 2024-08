- Melanie Müller contesta a pena imposta

Artista Pop Melanie Müller recusa-se a reconhecer sua punição por executar a saudação nazista. Seu representante legal iniciou um recurso, como informado pelo Tribunal Distrital de Leipzig. O tribunal impôs uma multa de 160 prestações diárias de 500 euros cada, totalizando 80.000 euros, à ex-RTL Rainha da Selva de 36 anos na semana passada, por utilizar símbolos de organizações ilegais e terroristas, bem como posse de drogas.

Tribunal: Müller executou a saudação nazista em várias ocasiões

De acordo com o tribunal, Müller executou a saudação nazista várias vezes durante um concerto em setembro de 2022. As autoridades também descobriram 0,69 gramas de cocaína e um comprimido de ecstasy durante uma busca no apartamento de Müller. O juiz do Tribunal Distrital excedeu os pedidos do promotor. A acusação havia solicitado 95 prestações diárias de 60 euros cada, o que equivale a 5.700 euros. A defesa pediu absolvição em ambos os casos.

À espera de esclarecimento sobre recurso ou revisão

Após receber a sentença oficial, a defesa tem um mês para esclarecer o recurso, afirmou um representante do Tribunal Distrital. Se um recurso for apresentado, o Tribunal de Apelação examina o julgamento inicial tanto do ponto de vista legal quanto factual, o que pode levar a um novo exame das provas. Em contrapartida, uma revisão é tratada pelo Tribunal de Revisão. O tribunal de revisão só verifica se o julgamento foi estabelecido de forma legal durante o processo.

Artista Pop contestou as acusações

Müller negou as acusações por meio de seu advogado durante o julgamento. Seu advogado, Adrian Stahl, afirmou que o gesto foi usado para envolver a plateia. Ela frequentemente executava o movimento em concertos, acompanhado pelo canto: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Além disso, Müller não tinha afiliações de direita e mantinha neutralidade política.

