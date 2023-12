Megha Ganne: jovem de 17 anos do liceu tem um dia inesquecível no Open feminino dos EUA

Quando isso aconteceu, Megha Ganne era apenas uma criança.

Avançando rapidamente para 2021, Ganne - uma jovem de 17 anos do liceu - conseguiu o mesmo feito no Lake Course do The Olympic Club, terminando com um resultado de quatro abaixo de 67 após o primeiro dia da edição de 2021 do Major.

Conhecido pelos seus fairways tortuosos e ladeados de floresta, greens minúsculos e rough denso, o campo é difícil de percorrer.

Mas Ganne conseguiu equilibrar as implacáveis condições de frio, humidade e nevoeiro e a distância de 6.361 metros com um putting impressionante, e birdies consecutivos nos últimos nove buracos permitiram-lhe assumir a liderança isolada.

No entanto, no buraco 18, a sua tacada de aproximação caiu num bunker do lado do greenside e Ganne terminou com um bogey para terminar o dia a partilhar a liderança com a inglesa Mel Reid.

Este é o primeiro ano em que o San Francisco Lake Course acolhe um Major feminino, mas tem muita história de competição de alto nível no jogo masculino, nomeadamente ao acolher cinco torneios do US Open.

Jogar com apostas altas

Ganne, que é de Nova Jersey, está classificada em terceiro lugar no Rolex AJGA Rankings e em 71º no World Amateur Golf Rankings (WAGR) e tem uma boa forma de manter a calma quando joga em grandes torneios.

Foi quatro vezes finalista do Campeonato Nacional de Drive, Chip e Putt e participou no Augusta National Women's Amateur em abril. Em 2019, chegou às meias-finais do US Women's Amateur no Old Waverly Golf Club, no Mississippi.

Em 2020, depois de avançar para o match play no US Women's Amateur, terminou o ano com os cinco primeiros lugares no AJGA Girls' Championship, no Rolex Tournament of Champions e no Dixie Amateur.

Numa conferência de imprensa após a ronda, Ganne admitiu que a sua primeira impressão do campo a deixou um pouco desconcertada.

"Foi um pouco assustador vê-lo pela primeira vez, mas fiz algumas voltas e ganhei um pouco de confiança", acrescentou Ganne, que planeia frequentar a Universidade de Stanford em 2022.

Após a sua ronda, o LPGA tweetou: "Que exibição da amadora Megha Ganne".

Depois de ter jogado pela primeira vez o torneio do US Open em Charleston, em 2019, quando tinha 15 anos, Ganne conseguiu afastar os nervos na segunda vez.

"Acho que a primeira vez é enervante para qualquer pessoa, conhecer os seus ídolos e estar no palco pela primeira vez", explicou.

"Mas na segunda vez, mesmo nas rondas de treino, não estava tão nervosa. Senti que podia vir aqui e jogar o meu jogo, em vez de estar a absorver tudo."

Juntos no topo

Num dia em que a maioria dos jogadores estava a lutar para quebrar o par, o inglês Reid fez cinco birdies e teve apenas um bogey.

"Sinceramente, não pensei que o resultado fosse aquele", disse Reid. "Tinha um plano de jogo muito bom. É provavelmente o melhor que já tive num torneio."

A n. º 33 do mundo, que ganhou o seu primeiro título do LPGA Tour em outubro passado, também deu os seus conselhos a Brooks Koepka, quatro vezes vencedor de grandes torneios masculinos.

"Ele deu-me alguns conselhos que segue num Major, por isso agradeço a sua ajuda", disse ela. "O que ele me disse foi, na minha opinião, inestimável, honestamente, e fez-me ter uma abordagem um pouco diferente. É por isso que sinto que me preparei melhor".

Catherine Lacoste continua a ser a única amadora a vencer o Open Feminino dos EUA, conquistando o Troféu Harton S. Semple em 1967.

Ganne continuará a perseguir a vitória na sexta-feira num grupo ao lado de Tiffany Chan, de Hong Kong, e Matilda Castren, da Finlândia.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com