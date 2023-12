Megan Rapinoe, estrela de futebol, apela à responsabilização após investigação sobre abusos e má conduta sistémicos no futebol feminino

Divulgado na segunda-feira, o relatório - dirigido pela antiga Procuradora-Geral Sally Yates - baseou-se em mais de 200 entrevistas e revela que a Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL), sob a alçada da Federação de Futebol dos EUA (USSF), não proporcionou um ambiente seguro às jogadoras.

"Por muito doentio que isto pareça, sinto que estamos habituadas a ter de assumir muito mais do que o planeamento do jogo e as tácticas. Sinto que temos uma capacidade incrível de assumir tanto", disse Rapinoe aos jornalistas em Londres na quinta-feira.

Rapinoe, que joga profissionalmente pelo OL Reign da NWSL, foi questionada sobre o que pensa das repercussões da responsabilização após a divulgação do relatório.

"Essas pessoas estão em posições que têm responsabilidades e não cumpriram essas responsabilidades. Não protegeram os jogadores durante todo o ano, ano após ano, após ano. Acho que é impossível exagerar o facto de, todos os anos, alguém ter dito alguma coisa sobre vários treinadores da liga em vários ambientes diferentes", afirmou.

"Nenhuma dessas pessoas mostrou que merece estar perto deste belo jogo."

Rapinoe disse que se baseia em anos de experiência para lidar com tópicos desconfortáveis, como salários desiguais, desigualdade e abuso sistémico.

Quando questionada sobre uma resposta global às queixas de abuso, Rapinoe respondeu: "Ter algum tipo de política em vigor - não há absolutamente nada para responsabilizar ninguém por isso. É difícil responsabilizar as pessoas, mesmo quando existe algo em vigor.

"Por isso, quer a nível da FIFA, quer a nível das confederações, é muito importante pelo menos ter essas políticas em vigor ou ter linhas directas às quais as pessoas possam recorrer ou sistemas de denúncia que tenham alguma força e que sejam realmente reais e não sejam simplesmente atirados para o esquecimento.

"Do ponto de vista da FIFA, enquanto administradora do jogo, penso que tem a responsabilidade de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que todos os jogadores estão num ambiente seguro quando querem jogar."

O relatório surge cerca de um ano depois de a liga ter sido lançada no caos na sequência de um relatório do The Athletic detalhando alegações de coerção sexual e má conduta contra Paul Riley, que treinou três franquias da NWSL durante oito temporadas.

Ele foi demitido pelo North Carolina Courage depois que o The Athletic citou jogadores que alegaram que, durante anos, Riley usou sua influência e poder para assediar sexualmente os jogadores e, em um incidente, coagir um jogador a fazer sexo com ele.

Riley negou as acusações no relatório do Athletic. A CNN não conseguiu contactar Riley para comentar o assunto.

Na sequência do relatório do Athletic, a então comissária da NWSL, Lisa Baird, demitiu-se e a liga cancelou todos os jogos agendados para esse fim de semana.

No final do ano, metade das equipas da liga tinha-se separado dos seus treinadores após queixas dos jogadores, refere o relatório Yates.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com