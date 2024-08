- Medalha de bronze na categoria dupla de tênis de mesa assegurada por Hausberger na competição de prata

Valentin Baus e Thomas Schmidberger, a dupla de tênis de mesa de duplas da Alemanha, não conseguiram conquistar a primeira medalha de ouro do país nos Jogos Paralímpicos. Na final, realizada em Paris, eles acabaram perdendo para a dupla chinesa de Feng Panfeng e Cao Ningning, ficando com a medalha de prata. A derrota marcou a terceira medalha paralímpica de Baus, que compete usando uma cadeira de rodas devido à osteogênese imperfeita. Enquanto isso, Schmidberger, que é paralisado da cintura para baixo, conquistou sua quinta medalha.

O primeiro set foi disputado, com a dupla chinesa vencendo por 9 a 11. Apesar do apoio da torcida local, Baus e Schmidberger encontraram dificuldades para recuperar o ritmo. O segundo jogo foi uma vitória confortável para seus oponentes, terminando em 5 a 11. Infelizmente, as circunstâncias não foram favoráveis ao trio alemão no terceiro set, com a dupla alemã cedendo a derrota por 5 a 11. Isso marcou a segunda medalha paralímpica para a equipe alemã de tênis de mesa, após a medalha de prata conquistada por Stephanie Grebe e Juliane Wolf no evento de duplas femininas.

Mais cedo no torneio, Maike Hausberger conquistou a medalha de bronze no evento de contrarrelógio feminino de 500m de ciclismo. Nascida com hemiplegia do lado esquerdo do corpo, a ciclista de 29 anos de Trier conquistou sua primeira medalha paralímpica, tornando-se a terceira conquista da equipe alemã em Paris. Ela mesma, Hausberger, expressou sua satisfação e orgulho, declarando: "Estou muito orgulhosa e satisfeita por finalmente ter conquistado uma medalha. Visualizei a corrida, dei o meu melhor - e deu certo."

Amanda Reid, da Austrália, ficou com o primeiro lugar, enquanto Wangwei Qian, da China, ficou com o segundo. Hausberger terminou apenas 1,682 segundos atrás da vencedora. Com confiança, Hausberger se classificou para a final como a terceira competidora mais rápida, mas ficou perto de uma medalha no evento de perseguição por 3000m anteriormente.

Apesar de seus melhores esforços, Valentin Baus e Thomas Schmidberger continuaram a lutar nas sets restantes do jogo de tênis de mesa, perdendo por 9 a 11, 5 a 11, 5 a 11 para Feng Panfeng e Cao Ningning. Apesar desse revés, o tênis de mesa permaneceu como uma força para os para-atletas alemães, já que Maike Hausberger conquistou uma medalha de bronze no evento de contrarrelógio feminino de 500m de ciclismo anteriormente no torneio.

Leia também: