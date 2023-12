Mecânico francês morre em acidente no Rali Dakar

Segundo o comunicado, o acidente, que envolveu um veículo de assistência e um camião local, causou a morte de Quentin Lavalée, de 20 anos, no percurso de ligação da assistência.

O passageiro, o belga Maxime Frére, ficou ferido e foi transportado para o Hospital da Guarda Nacional em Jeddah, acrescentou o comunicado.

O piloto francês era o mecânico-chefe do 205 Turbo 16 que disputava a clássica prova do Dakar, segundo o comunicado.

Dois dias antes do início do rali, a 30 de dezembro, um carro explodiu, ferindo gravemente o seu piloto francês, Philippe Boutron. A explosão atingiu um veículo de apoio pertencente à equipa francesa Sodicars pouco depois de esta ter saído do seu hotel em Jeddah para o percurso da corrida, o que levou os procuradores franceses a abrir uma investigação sobre terrorismo.

O Rali Dakar realizou-se na Europa e em África de 1979 a 2007, mas foi transferido para a América do Sul e depois para o Médio Oriente em 2020, depois de o evento de 2008 ter sido cancelado por questões de segurança.

Tradicionalmente, há cinco categorias principais de veículos no Rali Dakar: carros, motos, camiões, UTVs e quadriciclos.

Fonte: edition.cnn.com