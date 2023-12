Maysaloun Hamoud: O realizador palestiniano sobre os aplausos, as ameaças de morte e o sucesso no grande ecrã

No entanto, entre alguns membros da comunidade palestiniana, tem sido alvo de apelos ao boicote. Hamoud diz mesmo ter recebido ameaças de morte nas redes sociais.

O filme, que foi lançado no início deste ano e está atualmente em exibição nos cinemas do Reino Unido, descreve a vida de três jovens palestinianas muito diferentes que vivem juntas num apartamento em Telavive.

Laila (Mouna Hawa) é uma advogada de espírito liberal. Salma (Sana Jammelieh) sonha em ser DJ e tem dificuldade em dizer à sua família cristã que é homossexual. Nour (Shaden Kanboura) vem de um meio muçulmano conservador e vai casar com um noivo controlador.

Com Laila e Salma inseridas na cena das festas palestinianas, "In Between" retrata o consumo de álcool, o consumo de drogas, o sexo casual e a homossexualidade - temas que Hamoud admite serem raramente abordados em filmes de língua árabe.

Aborda também a violência sexual, as dificuldades com que se deparam os jovens palestinianos que vivem em Israel e a batalha entre tradição e modernidade, entre jovens e idosos.

A cidade de Umm-Al-Fahm, que tem uma população maioritariamente árabe-israelita e de onde a personagem Nour descreve ser originária, ficou ofendida com a forma como se sentiu caracterizada no filme.

Uma declaração dos líderes da cidade, divulgada pela agência noticiosa AFP no início deste ano, descreveu "In Between" como "sem o mínimo elemento de verdade" e encorajou os cidadãos a boicotá-lo.

A CNN falou com Hamoud, que vive em Telavive, sobre o seu filme (que espera que seja o primeiro de uma trilogia), a reação ao mesmo e as razões que a levaram a abordar temas tão sensíveis.

CNN: O que é que esperava alcançar com este filme?

Maysaloun Hamoud: O mais importante para mim é começar a falar de todos os tabus com que não conseguimos lidar... (abordar) todos os temas que são uma batata quente para a nossa sociedade.

CNN: Por sociedade, entende-se a sociedade palestiniana?

Hamoud: Sim, claro, a sociedade palestiniana. Mas se a virmos numa perspetiva mais alargada, é também a sociedade árabe. Mais do que isso, podemos dizer que estas questões são também temas universais (que as pessoas de todo o mundo reconhecem).

CNN: Qual foi a reação de outras sociedades do Médio Oriente?

Hamoud: Para as sociedades árabes, é basicamente um grande choque. Está a abalar o sistema. É claro que quando se critica algo há uma reação porque ninguém quer ver-se a si próprio como uma cara feia no espelho. O filme é um espelho para nós.

CNN: O filme retrata o consumo de drogas, a homossexualidade, o sexo casual, o consumo de álcool, a violação, o controlo dos homens sobre as mulheres.

Hamoud: Porque o cinema é uma forma de arte muito poderosa. Penso que temos uma responsabilidade... como artistas, temos uma responsabilidade na nossa sociedade... simbolizar a realidade.

CNN: Há quem se surpreenda por ver os jovens palestinianos retratados da forma como o são - por exemplo, consumindo drogas?

Hamoud: Sim, foi um choque. Foi um tema de conversa no seio das sociedades palestinianas: "não, não está a acontecer, não são os nossos filhos... não são como os do filme". É um estado de espírito de negação, porque não o queremos admitir. É um processo normal quando se está em choque.

CNN: Tinha noção da sensibilidade de algumas das questões?

Hamoud: Eu sabia que tinha uma bomba nas minhas mãos, mas não sabia qual seria a sua dimensão. Sabia que, nalguns aspectos, os fundamentalistas encontrariam razões para se oporem a ela... mas não sabia exatamente quais seriam.

CNN: Pode falar-me das ameaças que recebeu?

Hamoud: Houve ameaças contra mim, contra as actrizes e também contra a minha família.

Para mim, uma das coisas que não consigo esquecer é que me enviaram uma mensagem que dizia: "Tenho uma pergunta para ti: Queres a bala na tua cabeça, no teu coração ou entre as tuas pernas?"

(Houve) muitas mensagens no Facebook, milhares. Ao mesmo tempo, (houve) também uma enorme lealdade para com o filme. As pessoas começaram a escrever e a falar sobre o filme como se o filme as representasse e como se tivessem de lutar contra as pessoas que são contra o filme.

CNN: Existe uma cena artística palestiniana vibrante ou uma cena underground?

Hamoud: Sim, esta cena underground de que faço parte está a crescer cada vez mais.

É a mesma coisa noutros países e cidades árabes, em Beirute, no Cairo, em Amã, em todos esses lugares... temos a mesma cena subcultural, temos o mesmo conflito, os mesmos dilemas. As diferenças estão no pano de fundo. Cada cena tem as suas próprias condições. Mas basicamente somos totalmente iguais. Usamos a mesma moda, ouvimos a mesma música, lemos as mesmas coisas.

É assim em todo o mundo árabe. Além disso, podemos dizer que o meu filme faz parte de uma nova vaga cinematográfica árabe que começou após a primavera Árabe.

Todos os anos vemos cada vez mais filmes do mundo árabe que falam de tabus... com elementos muito semelhantes. Por isso, podemos chamar-lhe uma onda, falando dos tabus sem medo, com muita coragem e a voz feminina começou a estar cada vez mais na linha da frente.

CNN: Apesar de o filme ser sobre três mulheres palestinianas, acha que o filme toca as pessoas de todo o mundo?

Hamoud: Claro que não importa onde o filme é projetado. A reação é a mesma. É espantoso. É uma história particular, mas é universal.

Na América Latina, no Extremo Oriente, em todo o lado as mulheres têm estas histórias.

O texto acima é uma versão resumida da conversa da CNN com Hamoud.

