Max Verstappen vence o Grande Prémio de Espanha e Hamilton e Rosberg caem

Max Verstappen, de 18 anos, vence o Grande Prémio de Espanha na primeira corrida como piloto da Red Bull

Lewis Hamilton e Nico Rosberg, companheiros de equipa da Mercedes, caem na primeira volta

Os colegas de equipa da Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg, roubaram inicialmente as manchetes, depois de uma colisão na segunda curva ter deixado os dois pilotos fora da corrida - a primeira vez que a marca alemã perdeu ambos os seus carros na primeira volta.

Mas o incidente não deve tirar nada ao adolescente, que acelerou para a frente ao lado do companheiro de equipa da Red Bull, Daniel Ricciardo, depois de o safety car ter sido acionado.

Verstappen mostrou maturidade além da sua idade, pois liderou as últimas 21 voltas da corrida com pneus deteriorados e com pilotos muito mais experientes na sua cola.

"É uma sensação incrível", disse Verstappen no pódio. "Não consigo acreditar.

"Foi uma grande corrida - tenho de agradecer à equipa por me ter dado um carro tão bom. Ganhar logo na primeira corrida é uma sensação fantástica".

Quando lhe perguntaram se achava que o seu pai, Jos, um antigo piloto de Fórmula 1, estaria orgulhoso, Verstappen respondeu: "Acho que sim. Desde muito jovem que o meu pai me ajudou muito e conseguir isto é fantástico."

Se foi um dia de júbilo para a Red Bull, para quem Ricciardo ficou em quarto lugar depois de ter sido mudado para uma estratégia de três paragens - o sentimento não poderia ter sido mais diferente no campo da Mercedes.

Após a colisão, o lendário piloto Niki Lauda, presidente não-executivo da equipa, culpou imediatamente Hamilton.

"É estúpido, podíamos ter ganho esta corrida", disse Lauda à rádio britânica. "Lewis é demasiado agressivo. Preciso de falar com eles e ouvir as suas explicações e depois veremos o que acontece".

Apesar de a Mercedes esperar a totalidade dos pontos da corrida, com Hamilton e Rosberg a partirem na primeira linha da grelha, o diretor executivo da equipa, Toto Wolff, mostrou-se muito mais calmo durante a sua entrevista após a corrida.

"Não é uma situação em que se possa atribuir 100% da culpa a qualquer um dos pilotos", disse ele.

"Ambos os pilotos estão muito perturbados, temos de falar com eles e ver as imagens e os dados. Deixamos os pilotos correr e, por vezes, isto pode acontecer.

"Não vamos mudar a nossa abordagem", acrescentou Wolff. "Devemos à Fórmula 1 e aos fãs o facto de os deixarmos correr.

"Ambos os pilotos pediram desculpa à equipa porque foi necessário um grande esforço para construir o carro e o motor."

Sobre os comentários de Lauda, Wolff disse: "A perspetiva de piloto de Lauda significa que ele tem uma opinião. É o instinto dele e isso é justo.

"Na minha opinião, este foi um incidente de corrida, com os pilotos a disputarem uma posição."

O segundo classificado, Kimi Raikkonen, subiu para segundo na classificação geral de pilotos, enquanto o colega de equipa da Ferrari, Sebastian Vettel - o anterior mais jovem vencedor da corrida, com 21 anos, no GP de Itália de 2008 - terminou em terceiro.

